Jamaica deja fuera a Brasil del Mundial y Sudáfrica le quita el billete a octavos a Italia

La selección de Jamaica dio este miércoles la gran sorpresa hasta ahora en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y dejó a Brasil fuera de los octavos de final, una ronda que tampoco pisará Italia por culpa de un gol en el tiempo añadido de la sudafricana Thembi Kgatlana. Brasil necesitaba ganar en su último partido al combinado caribeño para meterse entre las 16 mejores, pero no pudo lograrlo ante un rival que ya había sido capaz de frenar a una candidata como Francia y que logró sobrevivir también a un equipo de teórico más nivel, que aunque no había logrado brillar en las últimas citas mundialistas, soñaba con volver a ser protagonista con el nuevo proyecto comandado por la sueca Pia Sundhage. Pero Jamaica, número 43 del ranking FIFA, fue capaz de volver a dejar por tercer partido consecutivo su portería a cero, sobreviviendo al asedio de la 'canarinha', que dominó el partido, pero a la que faltó algo más de tino en los metros finales quedándose por primera vez sin marcar en un partido de fase de grupos. Brasil gozó de un par de buenas ocasiones en los primeros 45 minutos ante un oponente que se dedicó sobre todo a defender, mientras que en la segunda mitad, el equipo de Pia Sundhage lo siguió intentando, pero el paso de los minutos le fue pesando y aunque gozó de alguna ocasión no pudo lograr el gol que le daba el billete a las eliminatorias, en lo que fue también una triste despedida para la veterana Marta, que salió de titular y que dijo adiós a su sexto, y probablemente último, Mundial. Jamaica, primera nación del Caribe en pasar la fase de grupos, finalizó segunda de un Grupo F comandado por Francia que se repuso a un susto inicial en forma de tempranero gol de Panamá (Marta Cox) para acabar goleando por 6-3 con triplete de Kadidiatou Diani. Francesas y jamaicanas esperan ahora el desenlace este jueves del Grupo H, donde manda Colombia por delante de Alemania. Por otro lado, en el Grupo G también hubo sorpresa ya que Italia, cuartofinalista hace cuatro años, se quedó fuera de los octavos de final al perder contra Sudáfrica por 3-2 por culpa de un gol en el minuto 92 de Thembi Kgatlana. Arianna Caruso firmó los dos goles italianos, mientras que Benedetta Orsi, en propia meta, e Hildah Magaia, hicieron los otros dos sudafricanos. El combinado africano se cruzará en los octavos de final contra los Países Bajos, actual subcampeona del mundo, mientras que Suecia lo hará contra los Estados Unidos. Las suecas, que ya eran primeras de grupo, se impusieron por 2-0 (Rebecka Blomqvist y Elin Rubensson) a una Argentina que sigue sin ganar un partido en una Copa del Mundo.