Isabel Pantoja celebra su 67 cumpleaños en la intimidad y sin la presencia de su círculo más íntimo

Día marcado en rojo en el calendario de Isabel Pantoja, que este miércoles 2 de agosto cumple 67 años. Una fecha muy especial que, lejos de las espectaculares fiestas de antaño -en las que no faltaban litros de gazpacho, risas en la piscina de Cantora e incluso decenas de fans llegados en autobuses desde diferentes puntos de nuestro país- la artista celebrará una vez más en su finca, pero en la más estricta intimidad. Alejada de los focos desde que regresó de su mini gira por Norteamérica a principios de marzo, la viuda de Paquirri está centrada en su carrera musical y ultima los detalles del disco de duetos que lanzará en 2024 -y en el que reversionará sus grandes éxitos con estrellas de la talla de Gloria Trevi o Shirley Bassey- mientras continúa cerrando fechas de su tour por España, con paradas por el momento en Madrid, Sevilla, Barcelona o Gran Canaria. En el terreno personal, Isabel se recupera de una grave infección ocular por la que a punto estuvo de perder la visión en uno de sus ojos, y además de seguir un tratamiento con colutorios, acude regularmente a revisión a la clínica de un conocido oftalmólogo de Córdoba. Un revés de salud que ha afectado a la cantante y que ha contribuido a que este año -en el que todavía está demasiado reciente la muerte de su hermano Bernardo Pantoja, fallecido en noviembre de 2022- tenga menos ganas que nunca de celebrar su cumpleaños. A pesar de que hay un hermetismo total en el entorno de la artista respecto a la celebración, según 'Así es la vida' algunos de los fijos en la fiesta hace años, como Chelo García Cortés, Luis Rollán o Raquel Bollo, serán algunas de las ausencias más destacadas, puesto que su relación con Pantoja no atraviesa su mejor momento y ninguno de ellos tiene un contacto fluido con ella en la actualidad. A quien sí se espera en Cantora, puesto que siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten le gusta estar al lado de su tía cuando sopla las velas es a Anabel Pantoja. La influencer podría viajar este miércoles a la finca para no perderse el cumpleaños, y queda la duda de si acudirá acompañada por su novio, David Rodríguez, que casualmente es el fisioterapeuta de la propia Isabel y fue durante su gira por Estados Unidos cuando habría surgido la chispa entre la incipiente pareja. Como no podía ser de otro modo, tampoco faltará Agustín Pantoja, hermano, mano derecha y principal apoyo de la cantante de 'Así fue'; pero sin embargo no se espera a sus hijos. A pesar de su visita a Kiko Rivera al hospital tras ser sometido a un cateterismo hace apenas 15 días -lo que hizo que muchos pensaban que su reconciliación era un hecho- madre e hijo continúan con muchos temas pendientes por hablar y solucionar, y no se prevé que el Dj, que está de vacaciones en Huelva con Irene Rosales y sus hijas, se acerce a Cantora para asistir al cumpleaños de su madre. Tampoco asistirá Isa Pantoja, que ha encontrado en su viaje a Marruecos con Asraf Beno la 'excusa' perfecta para justificar su ausencia en un día tan importante para la cantante, cuya relación con su hija atraviesa por un momento de altibajos. Y es que a pesar de que la joven asegura que habla a menudo con su madre, la propia Pantoja habría dejado claro que llevan meses sin verse ni mantener una conversación. Quizás la presencia sorpresa de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' con su prometido sirva para limar asperezas y hacer del 67 cumpleaños de la sevillana un día inolvidable.