Gerard Piqué se muda con Clara Chía al que fue su primer nidito de amor con Shakira

Exclusiva relacionada con Gerard Piqué y Clara Chía la que ocupa la portada de la revista 'Diez minutos' este miércoles. Un año después de hacer pública su relación, y mientras se especula con que la pareja estaría preparando su boda tras comprometerse recientemente, han dado un paso de gigante que demuestra que están más enamorados que nunca. Y es que tal y como desvela la publicación, el exfutbolista y la joven catalana, que viven juntos en el espectacular ático que el ex de Shakira posee en el centro de Barcelona, estrenan nuevo nidito de amor a las afueras de la ciudad condal. Una impresionante mansión en la montaña -aunque muy cerca de la playa- que tiene varias plantas, una enorme terraza, grandes ventanales y comodidades como un campo de fúbol y una piscina infinita, además de una gran privacidad para vivir su amor lejos de miradas indiscretas. Una casa de campo que no se trata de una nueva adquisición por parte de Piqué para disfrutar de una mayor tranquilidad con Clara, ya que como han contado en exclusiva en 'El programa del verano', es la misma en la que el presidente de la 'Kings League' vivió con Shakira cuando la cantante estaba embarazada de su hijo Milan en 2012. Así pues se trata de la residencia en la que la colombiana comenzó su vida en España al lado del exfutbolista y en la que vivieron los primeros meses de su primogénito, que nació el 22 de enero de 2013. Una mansión situada en la localidad de Cambrils que hasta ahora se desconocía que Gerard seguía manteniendo -como ha apuntado el periodista Pepe del Real cabe la posibilidad de que la tuviese alquilada hasta ahora-, en la que fue muy feliz con Shakira y en la que ahora se instalará con Clara, aunque no se sabe si vivirán ahí definitivamente o si más bien será su nido de amor durante el verano.