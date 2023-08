Genoveva Casanova se recupera en su domicilio de una embolia que terminó en un infarto pulmonar y un derrame

Genoveva Casanova está viviendo uno de los trances más delicados de su vida. Y es que tal y como publica este miércoles la revista ¡Hola! en exclusiva la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha estado más de una semana ingresada en un hospital madrileño tras sufrir una embolia pulmonar que le causó un infarto pulmonar y un derrame. Un grave problema de salud que de no haber sido atajado a tiempo podría haberle provocado incluso la muerte y del que afortunadamente, y tras recibir el alta hospitalaria el pasado 28 de julio, se recupera en su domicilio rodeada de sus seres queridos. Según revela ¡Hola! la mexicana comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda, que achacó a una contractura. Tras cuatro días, y viendo que su estado no mejoraba sino que el dolor se había convertido en algo demasiado intenso, decidió acudir a Urgencias, los médicos decidieron ingresarla y ha permanecido en el hospital ocho días. Una experiencia terrible en la que ha contado con el apoyo incondicional de sus hijos mellizos, Luis y Amina -de 22 años- que no se han separado en ningún momento de ella, y de Cayetano Martínez de Irujo, plenamente volcado en su exmujer y muy pendiente de su evolución. Ya en casa, espera a Genoveva una larga y lenta recuperación por delante. Como señala la publicación todavía le cuesta trabajo hablar y se queda sin aliento, pero cuando se encuentre totalmente recuperada del impacto físico y emocional que ha sufrido -ya que necesita un tiempo para reponerse física y emocionalmente de este susto- es posible que relate su experiencia para ayudar a otras personas que pasen por lo mismo. Y es que al parecer su ingreso fue de tal gravedad que si hubiese esperado más tiempo para ir al hospital la consecuencua podría haber sido la muerte.