Empresas de EE.UU. crean 324.000 puestos de trabajo en julio: ADP

(Bloomberg) -- Las empresas estadounidenses agregaron en julio más puestos de trabajo de lo esperado, lo que pone de relieve la persistente fortaleza del mercado laboral.

Las nóminas privadas aumentaron en 324.000 el mes pasado, según cifras publicadas el miércoles por ADP Research Institute en colaboración con Stanford Digital Economy Lab. La cifra superó todas las estimaciones en una encuesta de Bloomberg a economistas.

El aumento en la cantidad de puestos de trabajo fue relativamente generalizado, pero recibió un impulso tras un incremento de 201.000 empleos en el sector de esparcimiento y hostelería. Se agregaron puestos de trabajo en todas las regiones, excepto en el sur, y se concentraron en empresas con menos de 250 empleados.

Las empresas con al menos 500 empleados eliminaron puestos de trabajo por tercer mes consecutivo. La pérdida acumulada es la mayor desde el inicio de la pandemia.

El crecimiento de los salarios siguió desacelerándose. Los trabajadores que permanecieron en sus empleos experimentaron un aumento salarial del 6,2% en julio frente a un año antes, el ritmo más lento desde noviembre de 2021. Para aquellos que cambiaron de empleo, la mediana del aumento en el salario anual fue de 10,2%, el más lento en dos años.

Actualmente, “la economía muestra un desempeño mejor al esperado y un próspero mercado laboral continúa respaldando el gasto de los hogares”, dijo en un comunicado Nela Richardson, economista jefa de ADP. “Seguimos observando una desaceleración en el crecimiento salarial sin una pérdida de empleo generalizada”.

Si bien las ofertas de trabajo han disminuido lentamente durante el último año, muchas empresas, particularmente en el sector de servicios, continúan contratando a paso firme para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Incluso cuando la economía sortea altas tasas de interés y cambios en los patrones de gasto, las empresas siguen renuentes a despedir a los trabajadores.

El informe mensual de empleos que publicará el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales, y que también incluye las nóminas del Gobierno, ofrecerá más pistas sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral. Los pronosticadores proyectan que el informe mostrará que los empleadores agregaron 200.000 empleos en julio y que el crecimiento de los salarios se enfrió levemente.

