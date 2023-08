El plan de Pekín para limitar el tiempo de conexión de los menores hace tambalear al ocio y consumo chino

Los planes del Gobierno chino para limitar el tiempo de uso de Internet y la exposición de los menores a las redes sociales a través de diferentes dispositivos y aplicaciones ha provocado caídas generalizadas entre las empresas de ocio y comercio electrónico, como Alibaba, Weibo, Tencent o Baidu. El borrador presentado este miércoles por la Administración del Ciberespacio de China contempla la exigencia de implementar un modo de usuario menor de edad en todos los dispositivos, adaptado en función de distintas edades, que permitirá limitar el tiempo de uso, así como el control parental y la desconexión durante las horas de descanso. De este modo, mientras que los niños menores de 8 años no podrán usar dispositivos como smartphones durante un tiempo de más de 40 minutos al día, los jóvenes de entre 16 y 18 años tendrán limitada su conexión a 2 horas al día. Asimismo, se prevé que en la modalidad menor de edad los dispositivos adviertan a los usuarios cuando se haya utilizado el terminal durante más de 30 minutos de forma continuada, además de bloquear la prestación de servicios a menores de edad desde las 22h hasta las 6h del día siguiente. No obstante, las autoridades chinas excluyen de estas limitaciones los productos y servicios para proteger la seguridad personal de los menores, incluidos los servicios de llamadas de emergencia, así como servicios educativos, como cursos en línea para menores que se hayan presentado ante las autoridades competentes pertinentes u otras herramientas certificadas aptas para el desarrollo físico y mental de los menores. Asimismo, bajo esta modalidad para menores de edad, los proveedores de servicios de información de Internet móvil deberán restringir a los usuarios menores el uso de productos y servicios que puedan poner en peligro su salud física y mental y no proporcionar servicios retribuidos ni configurar comunidades en línea, grupos con temas de recaudación de fondos. A partir de ahora y hasta el próximo 2 de septiembre, la Administración estará abierta a recibir comentarios sobre las directrices planteadas para la protección de los menores en Internet. Las acciones de empresas tecnológicas vinculadas al ocio y el consumo recibían las propuestas de la Administración con importantes caídas en la Bolsa de Hong Kong. De este modo, los títulos de Weibo se dejaban un 4,79%, los de Baidu un 3,75%, los de JD.com un 3,48% y los de Meituan un 3,30%, mientras que las acciones de Tencent cedían un 2,99% y las de Alibaba un 2,76%.