El Consejo asesor de contenido de Meta aconseja normas más estrictas para restringir contenido sobre violencia de género

El Consejo asesor de contenido de Meta ha recomendado establecer una normativa más estricta que restrinja las publicaciones en las que se normalice, se elogie o se justifique la violencia de género. Este Consejo está formado por un grupo amplio y diverso de expertos de todo el mundo especializados en seguridad en internet y expertos a Meta. Sus miembros ofrecen conocimientos, perspectivas y estadísticas concretas para definir el enfoque que Meta desea promover para proteger a sus usuarios, a través de la revisión de casos de moderación tanto en Facebook como en Instagram. Una de sus últimas actualizaciones guarda relación con el tipo de contenido que se presenta en Facebook y en el que se muestra y se normaliza la violencia contra las mujeres, motivo por el que ha recomendado a la compañía que "emprenda un proceso de desarrollo de políticas para abordar esta brecha". El Consejo asesor ha tomado como referencia una publicación compartida a través de esta red social y con fecha de mayo de 2021, en la que se muestra una fotografía de una mujer con marcas visibles de una agresión como moretones en la cara y en el cuerpo. Esta imagen contaba con una leyenda escrita en árabe, en la que la mujer comenta que, después de un malentendido con su pareja, a quien le pidió un velo y que este interpretó como un 'burro', debido a que ambas palabras mantienen una tipografía similar, este le agredió físicamente. Junto a esta aclaración, se incluyeron comentarios que sugerían que la mujer -una activista siria en cuyo 'post' se incluyó un 'hashtag' relacionado con el apoyo a las mujeres en este país- merecía haber sido víctima de esa agresión, así como emoticonos de caras sonrientes y llorando de la risa como gesto de burla de esta acción. El Consejo asesor ha comentado que en febrero de 2023 un usuario denunció este contenido hasta en tres ocasiones por violar los lineamientos de la comunidad de Meta en términos de violencia e incitación al odio. A pesar de su insistencia, la compañía no revisó el caso por lo que, teniendo en cuenta que 48 horas después de la denuncia la incidencia se cierra automáticamente, la publicación permaneció en la plataforma durante casi dos años, sin que un moderador lo revisara. Ante la pasividad de la plataforma, este usuario acudió al Consejo asesor, que determinó que dicha publicación violaba la política de Meta sobre intimidación y acoso, además de que "se burla de las graves lesiones físicas de la mujer representaba", motivos por los que debía eliminarse. Meta, finalmente, eliminó este 'post'. Desde el Consejo han asegurado que, a pesar de que la compañía finalmente actuó ante esta infracción, se podría haber dado el caso de que esta no cumpliese con ciertos requisitos para proceder a este borrado. "Esta publicación no habría violado las reglas de Meta sobre el acoso y la intimidación si la mujer representada no fuese identificable o si la leyenda hubiera acompañado una imagen de un personaje ficticio", apuntan los expertos en un comunicado. De ahí que señalen que "existe un vacío en las políticas existentes", puesto que la compañía que lidera Mark Zuckerberg "parece permitir contenidos que normalizan la violencia de género". Por su parte, Meta aseguró haberse centrado "en gran medida en identificar estas lagunas", reconociendo que su política de Bullying y acoso generalmente identifica este contenido, aunque "no necesariamente" reconoce contenido de violencia de género. "Este caso también genera inquietudes sobre cómo Meta está aplicando sus reglas sobre el acoso y la intimidación", matizan desde el Consejo, que apuntan a que "Meta no prioriza" infracciones como las denunciadas por el usuario para su revisión por parte de un moderador humano. RECOMENDACIONES El Consejo asesor de contenido ha explicado que la Junta de Supervisión y control anuló la decisión original de Meta de mantener este contenido en dicha red social. Por otra parte, ha recomendado a la compañía tecnológica que emprenda un proceso de desarrollo de políticas con el que se establezca una normativa con la que se pueda abordar el contenido que normaliza la violencia de género "a través del elogio, la justificación, la celebración o la burla" de este delito. Por otra, ha instado a Meta que aclare que en las normas comunitarias de Meta sobre intimidación y acoso el término 'afección médica' también incluye 'lesión física grave'.