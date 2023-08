Diego Pablo Simeone: "Mientras tengamos partidos importantes vale el esfuerzo y el cansancio de las giras"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no le quiso dar excesiva importancia a los viajes que está acometiendo este año el equipo en la pretemporada, que le han llevado de ir a Asia a estar ahora en México, porque tiene claro que "vale el esfuerzo y el cansancio" que se acumula cuando se debe a "partidos importantes". "Principalmente, lo vivimos como todo proceso de los equipos que viajan y como lo ven en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Manchester United o en el Manchester City, que cuando jugamos contra ellos ya habían estado en Japón y en Corea", apuntó Simeone este martes en rueda de prensa previa al amistoso ante la Real Sociedad en México. El argentino recordó que "los clubes intentan siempre crecer en el ámbito mundial". "Y para eso hay que salir a jugar fuera y, evidentemente, mientras nosotros tengamos partidos importantes como los que vamos a tener en esta gira, vale el esfuerzo y el cansancio", afirmó. "Yo siempre digo que se pueden manejar de dos maneras estos 15 días que estamos fuera y que hay viajes. Una es fastidiarse, enojarse y estar de mal humor, y la otra es pasarlo muy bien porque estamos con los compañeros y porque estamos generando algo bueno para el futuro con el equipo que voy a trabajar durante toda la temporada y es poder hablar con ellos mucho más tiempo porque este es un tiempo solo para nosotros ya que no está la familia", añadió. El 'Cholo' celebró "la posibilidad de tener un muy buen rival como la Real Sociedad" en su siguiente amistoso para poder "seguir buscando la línea" que están teniendo y para "compartir la cantidad de minutos para que la mayoría pueda tener fútbol y a partir del juego no cambiar mucho". "Ojalá que tanto la Real Sociedad como nosotros podamos brindar un gran espectáculo y que la gente se divierta", subrayó. En este sentido, el entrenador del conjunto colchonero consideró que viene ya "hace años trabajando en el club, alguna vez con características diferentes en algunas plantillas", y que es "a partir de las características" de sus jugadores lo que le lleva "siempre a buscar" aquello que piensa que les puede "servir" a sus futbolistas.