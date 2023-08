Condenan a la Fiscalía y a entidades distritales por un feminicidio ocurrido en Bogotá en 2012

Bogotá, 1 ago (EFE).- Un juzgado de Bogotá condenó a la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá y a la Fiscalía General de Colombia por su responsabilidad en el feminicidio de Rosa Elvira Cely, ocurrido en mayo de 2012 en el Parque Nacional.

Según medios locales, la decisión de primera instancia -por lo que se puede apelar- la adoptó el Juez 37 administrativo de Bogotá en un fallo de 85 páginas en el que se detallan las condenas que recaen sobre la Secretaría de Salud, la SubRed Centro Oriente, el Hospital Santa Clara y la Fiscalía por omisiones y negligencia en el caso de Cely.

La demanda fue presentada por la familia de Cely en agosto de 2014, contra la Policía, la Fiscalía y las secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá.

En su querella la familia de Cely dice que estas entidades no hicieron lo que debían para evitar el asesinato cometido por Javier Velasco.

Fallaron, detalla la información, por no haber capturado a Velasco a pesar de que tenía una orden de arresto; por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra, y por no haberla atendido adecuadamente después de la agresión.

Cely, de 35 años, fue atacada por Velasco el 24 de mayo de 2012, quien la condujo a una zona oscura del céntrico Parque Nacional de Bogotá, donde tras abusar sexualmente de ella, la torturó y empaló viva causándole graves heridas que le provocaron la muerte cuatro días después.

El asesino de Cely fue condenado en 2012 a 48 años de prisión luego de aceptar ante una jueza que violó, torturó y asesinó a la mujer que trabajaba en un pequeño puesto de venta callejera de dulces en el día y estudiaba secundaria en la noche.

Era madre de una menor de 14 años y esa madrugada cuando fue ultrajada, pudo llamar por su teléfono móvil a una línea de emergencia para informar que era violada y torturada.

La Policía y los bomberos la hallaron semidesnuda, acurrucada, tiritando de frío, con heridas de arma blanca y empalada, según el reporte oficial.

La mujer fue trasladada a un centro médico del sur de la ciudad, donde sufrió un paro cardiaco recién fue internada, y cuatro días después falleció como consecuencia de una infección generalizada.

El caso de Cely marcó un antes y un después en las leyes que protegen a las mujeres en Colombia porque permitió tipificar el delito de feminicidio.