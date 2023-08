Burkina Faso y Malí se ausentan de una reunión de alto nivel de la CEDEAO sobre la crisis de Níger

Varios países que forman parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), entre ellos Burkina Faso y Malí, se han ausentado este miércoles de una reunión de alto nivel de Defensa celebrada en la capital de Nigeria, Abuya, sobre la crisis en Níger, lo que pone de relieve las discrepancias internas dentro de la organización regional. Los ministros de Defensa de Malí, Guinea, Guinea Bissau y Burkina Faso, además de Níger, no han acudido a la cita, que ha sido inaugurada por el máximo cargo de Defensa del país anfitrión, Christopher Musa, ha recogido el diario 'Punch'. La reunión del Comité de jefes de Estado Mayor de la Defensa (CCDS) de la CEDEAO, que ha empezado este miércoles y se prolongará hasta el viernes, trabajará en una resolución sobre la situación en Níger con el ultimátum sobre la mesa que el organismo dio durante el fin de semana de una posible intervención militar, ha informado el diario 'The Guardian'. Cabe recordar que la CEDEAO suspendió todas sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado liderado por el jefe de la Guardia Presidencial, el general Abdourahmane Tchiani, y amenazó con el uso de la fuerza en el país si en un plazo de siete días los militares no restituían al ahora derrocado presidente del país, Mohamed Bazoum. Sin embargo, la decisión tomada por el organismo ha provocado discrepancias internas, ya que los gobiernos de Burkina Faso y Malí han avisado a la CEDEAO de que una intervención contra Níger será considerada una declaración de guerra. Niamey es un aliado clave de varios países occidentales, incluidos Estados Unidos y Francia, en la lucha contra el yihadismo y hasta ahora ha logrado evitar la inestabilidad política que ha afectado a otros países de la región por la inseguridad a causa del repunte de los ataques por parte de Al Qaeda, Estado Islámico y Boko Haram. En medio de esta inestabilidad regional, el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, ha visitado este miércoles Abuya y se ha reunido con el presidente nigeriano, Bola Tinubu, a quien ha trasladado el apoyo de Londres a la CEDEAO, especialmente por la defensa del organismo de "los valores democráticos y el orden constitucional de Níger".