Blinken llama al presidente depuesto de Níger para reiterarle su "apoyo inquebrantable" al Estado de derecho

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha informado este martes de que ha llamado al presidente depuesto de Níger, Mohamed Bazoum, a quien le ha reiterado su "apoyo inquebrantable" tras el golpe de Estado. "He transmitido nuestro continuo apoyo inquebrantable al presidente democráticamente elegido en Níger y al Estado de derecho y la gobernabilidad democrática", ha indicado el secretario en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Horas antes, Blinken se ha puesto en contacto con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musa Faki Mahamat, para trabajar en la colaboración de Estados Unidos con el mencionado organismo regional "para ver la liberación inmediata de Bazoum" y apoyar "la seguridad pública en Níger". El portavoz de Blinken, Matthew Miller, ha mostrado en una rueda de prensa el apoyo de la Administración Biden a los esfuerzos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y los líderes de la región "para restaurar al presidente democrático": "Creemos que el presidente democráticamente elegido de Níger debe ser restituido inmediatamente a su plena autoridad". Por otro lado, ha condenado la declaración conjunta de Malí y Burkina Faso en la que avisaron a la CEDEAO de que una posible intervención contra Níger sería considerada como una declaración de guerra contra ellos. Así, Miller ha tildado de "inapropiadas" estas declaraciones "en este punto". Además, ha vuelto a reiterar que no hay "evidencias" de que Moscú esté detrás del golpe, a pesar de los rumores, pero ha asegurado que "no estaría fuera de lugar que Rusia o el Grupo Wagner traten de aprovechar la inestabilidad en este país o en cualquier otro de África". Miller, que ha asegurado que Washington está monitoreando los esfuerzos europeos para evacuar a sus ciudadanos, ha instado a las autoridades nigerinas a facilitar una evacuación ordenada y segura y ha confirmado que la Embajada estadounidense en Niamey está abierta. Bazoum está retenido desde el miércoles, cuando un grupo de miembros de la Guardia Presidencial encabezado por el general Abdourahmane Tchiani bloqueó los accesos al palacio presidencial en la capital, Niamey, e hizo un llamamiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a sumarse a su levantamiento. Tchiani, líder de la junta militar conocida como Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP) anunció la destitución del poder del mandatario y el cierre de las fronteras del país, en una acción motivada por el ahondamiento de la crisis económica y de seguridad en el país, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos terroristas Estado Islámico y Al Qaeda. La asonada ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro --ahora cinco-- golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.