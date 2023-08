Ayuntamiento luso retira cartel contra abusos sexuales en la Iglesia

Lisboa, 2 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Oeiras, vecino de Lisboa, retiró hoy un enorme cartel que denunciaba los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica lusa colocado con motivo de la llegada del papa Francisco, al considerar que se trata de "publicidad ilegal".

El cartel, situado en el barrio de Algés -que el domingo acogerá un encuentro del pontífice con voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)- y que recuerda que en Portugal hay al menos 4.800 víctimas de estos abusos, fue retirado horas después de ser colocado.

El consistorio argumentó que en Oeiras "toda la publicidad ilegal es retirada, en este y en todos los casos" y que no recibió ninguna solicitud de licencia.

"4.800 niños abusados por la Iglesia católica en Portugal", rezaba el cartel con grandes letras en inglés, con los colores de la JMJ, junto a 4.800 pequeños puntos rojos, uno por cada víctima.

Este cartel y otros dos iguales, instalados en el barrio lisboeta de Alameda y en el municipio vecino de Loures, son el resultado de una campaña ciudadana de captación de fondos como parte de un proyecto bautizado como "This is our memorial" (Este es nuestro memorial).

Su página web denuncia el "silencio ensordecedor" de la Iglesia y rescata el informe publicado el pasado febrero por una comisión independiente que reveló al menos 4.800 abusos a menores en los últimos 70 años.

El grupo, cuyo nombre supone una crítica directa a la propuesta de la Iglesia de crear un "memorial" en homenaje a las víctimas, se identifica como un conjunto de ciudadanos de "diversos credos" que "no quieren que se olviden los abusos".

Recuerda, en su web, que "nada podrá corregir o reparar la vida de estas más de 4.800 víctimas". "Lo que podemos y debemos hacer es recordarlas. Darles voz: Para que lo que ocurrió nunca más vuelva a ocurrir"·

En los últimos días, pequeños carteles salpicados por la ciudad han denunciado la violencia sexual en el seno de la Iglesia y han cuestionado la celebración de la JMJ en Lisboa.

Las víctimas de abusos en Portugal han denunciado que el tema no figura en el programa oficial de la visita del papa, aunque se espera que el pontífice se reúna en privado con un grupo de afectados.

Francisco llegó hoy a Lisboa para participar en la JMJ que, hasta el próximo día 6, reunirá en a un millón de fieles, según los organizadores. EFE

