Ansu Fati sonríe y el Barça regresa de USA con victoria ante el Milan (0-1)

El FC Barcelona ha ganado al AC Milan (0-1) en el Allegiant Stadium de Las Vegas en el cierre de su gira de pretemporada por Estados Unidos, en un partido saldado con un golazo de Ansu Fati y que fue completo para el bando blaugrana, ya que un palo y la falta de precisión impidieron que la goleada fuera mayor. Le salió bien la apuesta al Barça en Las Vegas y el premio se lo llevó Ansu Fati, autor de un gran gol que permite a su equipo cerrar el sueño estadounidense de la mejor manera; con victorias ante Real Madrid (0-3) y AC Milan (0-1) para olvidar la pesadilla inicial en forma de virus estomacal y derrota ante el Arsenal (3-5). Ansu Fati fue el as en la manga para Xavi Hernández. En la primera parte, más equilibrada, el Barça pudo adelantarse pero un disparo cruzado de Jules Koundé (minuto 11) se estrelló en la madera, Ferran Torres no estuvo fino en dos remates a bocajarro y a Raphinha, muy activo, le faltaron centímetros para cantar un gol. Pero, en la reanudación, apareció Ansu Fati para reencontrarse con su mejor versión. El gol de la victoria llegó por la banda izquierda, posesión de un Alejandro Balde que corrió y superó rivales para asistir a un Ansu que, inspirado como cuando explotó siendo todavía un niño, recortó hacia adentro y, desde el interior del área, envió un trallazo imparable a la red milanista. El control, orientado, fue clave para abrirse un espacio y poder divisar la jugada; tiro colocado y potente a la vez al palo largo de la portería de Mike Maignan, que apenas pudo moverse unos centímetros, parapetado al suelo, para hacer la estatua ante la obra maestra de Ansu, cuya sonrisa volvió a aparecer en el momento clave. Poco después, el 'tanque' Oriol Romeu volvió a demostrar que no ha vuelto a casa sólo para ser una baza defensiva en el mediocentro. Si contra el Real Madrid su potente volea sólo la detuvo el larguero, esta vez rozó el gol con un cabezazo que lamió el palo, en el 63'. Ronald Araújo, también de cabeza, sí logró hallar la red milanista pero su gol fue anulado de forma correcta por fuera de juego del propio central uruguayo. El vendaval blaugrana, con alguna jugada aislada del Milan de por medio, continuó con una internada del canterano Lamine Yamal desde la banda derecha. Se centró, se hizo hueco y su disparo con rosca se fue fuera por muy poco. Y ya en la recta final la jugada del gol de la victoria estuvo cerca de repetirse cuando, en el minuto 80, Alejandro Balde volvió a cabalgar la banda izquierda para asistir a Ansu Fati, pero esta vez el disparo del '10' se estrelló en un defensa milanista que impidió, de nuevo, que la victoria 'culer' fuera más holgada. Eso sí, hubo más notas positivas que negativas, como el hecho de que Xavi pudo dar minutos a los canteranos Aleix Garrido, Mika Faye y Àlex Valle, estos dos últimos debutantes en un compromiso con el primer equipo para poner el broche de oro, con apuesta ganadora por Ansu Fati, a la gira por Estados Unidos en Las Vegas. SIN NOTICIAS DE DEMBÉLÉ Por otro lado, no jugó, como era de esperar, el extremo francés Ousmane Dembélé. A la espera de que se pueda cerrar su salida al Paris Saint-Germain, el galo no saltó al terreno de juego del Allegiant Stadium ya que en los próximos días hará, salvo contratiempo, las maletas para irse a la capital de su país. Una carta enviada por el jugador y el club parisino expresando la voluntad de Dembélé de salir haría que la cláusula de rescisión de 50 millones, que caducó el 31 de julio en que enviaron dicha petición para convertirse en 100 millones en agosto, siga vigente y diera 5 días de margen para la negociación. Pero Xavi, tras el partido ganado, dio por perdido a un Dembélé que era su gran apuesta ganadora; ahora ya fallida.