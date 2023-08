Acusan a conductor en Vermont por colisión en la quemurió el actor Treat Williams

Washington, 2 ago (EFE).- Ryan Koss fue acusado en Vermont por negligencia agravada en una colisión de vehículos que causó la muerte del actor Treat Williams, según informó la policía de ese estado.

Williams, de 71 años, viajaba el 12 de junio pasado en su motocicleta en la localidad de Dorset cuando Koss, de 35, que conducía un automóvil se cruzó en su senda.

Tras el incidente la Policía de Vermont indicó que "Williams fue incapaz de evitar una colisión y salió arrojado de su motocicleta". La oficina forense dictaminó que el actor murió por trauma grave y pérdida de sangre.

Koss debe presentarse el 25 de septiembre ante un tribunal en Bennington para su encausamiento.

Williams había actuado en el drama "We Own this City" de HBO acerca de la corrupción en Baltimore (Maryland), tuvo el papel principal en la película "The Congressman", y tuvo su oportunidad en Hollywood, en 1979 en el papel de un hippie en la película "Hair" dirigida por Milos Forman.

Su carrera en el escenario, la televisión y el cine incluye más de 120 créditos incluida la película "Prince of the city" (1981) que le ganó un Globo de Oro como mejor actor.EFE

