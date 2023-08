Un nuevo ataque con drones ucranianos fuerza el cierre temporal de uno de los aeropuertos de Moscú

Las autoridades rusas han denunciado un nuevo ataque nocturno por parte de Ucrania en la capital rusa, Moscú, que ha obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto moscovita de Vnukovo. Los servicios de emergencia han informado a la agencia de noticias TASS que tanto las llegadas como salidas del aeropuerto han sido suspendidas y los aviones están siendo redirigidos a otros aeropuertos. El Ministerio de Defensa ruso ha detallado que dos drones han sido derribados por los sistemas de defensa aérea, mientras que un tercero ha sido "suprimido por la guerra electrónica y se ha estrellado en la ciudad de Moscú" en edificios no residenciales. "En la noche del 1 de agosto, se ha frustrado un intento de ataque terrorista del régimen de Kiev con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones en la ciudad de Moscú y la región de Moscú", ha explicado un portavoz del ministerio, según recoge la citada agencia de noticias. El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado minutos antes de que varios drones que intentaban sobrevolar la capital han sido derribados por los sistemas de defensa aérea, a pesar de que uno ha chocado contra un edificio. "Un dron ha logrado impactar en la misma torre que la vez anterior. Ha quedado dañada la fachada del edificio a la altura de la planta 21", ha señalado Sobianin en su canal de Telegram. Sobianin ha indicado que por el momento no hay información sobre posibles víctimas, mientras que los servicios de emergencia se encuentran en el lugar del incidente. Horas después, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reconocido que existe una amenaza real ante esta serie de ataques lanzados por Ucrania a través de vehículos no tripulados, pero que se están tomando "medidas" al respecto. "No tengo nada que agregar a lo que ya ha comunicado el Ministerio de Defensa. Ya comenté que solos militares pueden y deben comentar este tipo de situaciones desde un punto de vista experto. Efectivamente, la amenaza existe, es obvio, pero están siendo tomadas una serie de medidas", ha dicho. Este ataque tiene lugar menos de dos días después de un ataque parecido en el que tres aviones no tripulados de Ucrania se dirigieron a la capital, dos de los cuales acabaron estrellándose contra edificios de oficinas del centro de la ciudad, hiriendo de carácter leve a una persona, y suspendiendo la actividad de Vnukovo. El presidente ruso, Vladimir Putin, culpó a Ucrania a finales de mayo de ataques "terroristas" con drones registrados en la capital, sugiriendo que este tipo de incidentes buscan "provocar una respuesta de Rusia" en medio de la invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del propio mandatario de Rusia.