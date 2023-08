Un ataque con drones rusos destruye una escuela en Járkov

Las tropas rusas han realizado varios ataques nocturnos con al menos cinco drones sobre la región de Járkov que ha destruido una escuela en la zona, sin que se hayan registrado por el momento víctimas. El jefe de la Dirección Principal de la Policía Nacional en la región de Járkov, Volodymyr Tymoshko, ha asegurado que el edificio es infraestructura civil y no había militares, informa la emisora de radio ucraniana Suspilne. "Golpean caóticamente la ciudad (...) Civiles, no civiles, infraestructura, instalaciones de energía, todo lo que pueden golpear", ha declarado Tymoshko, que ha agregado que algunos de los drones han sido destruidos por las defensas aéreas. El servicio de emergencias de Ucrania han indicado que el edificio afectado tiene tres plantas y han quedado afectadas la segunda y la tercera. Además, se ha producido un incendio en la zona, a donde se han desplazado nueve equipos de Bomberos y 50 efectivos. Durante toda la noche la región ha tenido activada una alerta aérea y se han escuchado explosiones de varios aviones no tripulados provenientes de la región rusa de Belgorod.