Rusia compara los ataques ucranianos sobre Moscú con los del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha comparado los últimos ataques ucranianos sobre la ciudad de Moscú con los terroristas que se produjeron en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. "La misma imagen, parece que se repite", ha dicho Zajarova en Soloviev Live TV, comparando que "la metodología es la misma", pues los ataques sobre Moscú de las últimas horas se han llevado a cabo sobre instalaciones civiles, en las que no solo había oficinas y centros de negocios, sino también residencias y edificios administrativos "que no tienen nada que ver con objetivos militares". En las últimas horas, Rusia ha denunciado nuevos ataques de vehículos aéreos no tripulados sobre la ciudad de Moscú, que ha obligado temporalmente a cerrar el Aeropuerto Internacional de Vnukovo. Dos de estos drones fueron neutralizados, mientras que uno acabó estrellándose en un edificio de oficinas. Este episodio recuerda al vivido durante el fin de semana también en Moscú, cuando tres drones sobrevolaron la capital rusa ante de estrellarse en otro edificio de oficinas del centro de la ciudad, hiriendo a una persona y provocando el cierre del aeropuerto de Vnukovo. Desde el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que estas ofensivas "terroristas" tienen el objetivo de incitar una respuesta de Moscú, mientras que desde Kiev han asegurado que este tipo de ataques irán produciéndose con cada vez más frecuencia en territorio ruso para "para cobrarles sus deudas".