Muere Angus Cloud, protagonista de la serie 'Euphoria', a los 25 años

El actor Angus Cloud, estrella de la serie 'Euphoria', ha muerto este lunes a los 25 años, según ha adelantado la familia en un comunicado a CNN. "Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio", reza el comunicado enviado a la cadena estadounidense. "Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos", agregó su familia. "Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora", añade la familia. Por su parte, la serie de HBO también ha lamentado en un mensaje en redes sociales la noticia. "Estamos increíblemente tristes de enterarnos del fallecimiento de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en este difícil momento", ha publicado la cuenta junto con una foto en blanco y negro del artista. El joven actor, nacido en Oakland y descubierto por un agente de casting en las calles de Brooklyn, empezó a ganar reconocimiento en 2019 gracias a su papel en la serie 'Euphoria' interpretando a Fezco, un traficante de drogas que se preocupaba por Rue, interpretada por Zendaya. Asimismo, a lo largo de su carrera ha aparecido en varios videoclips, en Cigarrettes, junto a Juice Wrld, y en Mamii, con Becky G y Karol G, así como en otras dos películas, The Line y North Hollywood.