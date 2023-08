Martes, 1 de agosto de 2023 (22.00 GMT)

EEUU TRUMP

Trump, imputado por los esfuerzos de revertir el resultado de las elecciones, según medios

Washington, (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) fue imputado este martes por los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, informaron medios de comunicación locales. Según la cadena CNN, el fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos contra el exmandatario republicano.

ALIANZA PACÍFICO

Chile traspasa presidencia de Alianza del Pacífico a Perú y desatasca el bloque comercial

Santiago de Chile, (EFE).- Chile entregó a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, desatascando así el impasse diplomático que se había generado en el bloque comercial cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a ceder el mando por razones políticas. El canciller chileno, Alberto van Klaveren, fue el encargado de traspasar la presidencia del organismo a su homóloga peruana, Ana Cecilia Gervasi, en una ceremonia en Santiago de Chile, a la que no acudió ni el presidente chileno, Gabriel Boric, ni su homóloga peruana, Dina Boluarte.

EEUU INMIGRACIÓN

El gobernador de Texas se jacta de haber expulsado a 28.000 inmigrantes a otros estados

Nueva York, (EFE).- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se jactó de haber expulsado a 28.000 inmigrantes desde la frontera sur de Texas hacia lo que llama "ciudades santuario" de otros estados. En un tuit, Abbott, del ala dura del Partido Republicano, prometió además que su política de expulsiones "continuará hasta que (el presidente Joe) Biden dé seguridad a la frontera". Los expulsados, en una operación de varios meses que ha implicado la movilización de cientos de autobuses, han llegado principalmente a Nueva York (más de 10.800), Washington DC (10.600), Chicago (4.500), Philadelphia (2.000), según la información proveída por el republicano.

NÍGER GOLPE

EE.UU. no ve indicios de que Rusia esté apoyando el golpe en Níger

Washington, (EFE).- Estados Unidos no ha visto indicios de que Rusia esté apoyando el golpe de Estado en Níger, donde Francia ha manifestado su preocupación de que Moscú esté intentando aprovecharse de los sucesos del país africano. "No estamos preocupados de que haya un gran impacto ruso allí", indicó uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, quien agregó que cada vez más naciones "del sur global" se están dando cuenta de que una colaboración con Rusia "no es en interés de sus pueblos".

COLOMBIA CONFLICTO

El CICR reporta 162 víctimas de artefactos explosivos en la primera mitad de 2023

Bogotá, (EFE).- El número de afectados por la violencia y los conflictos armados en Colombia disminuyó el primer semestre de 2023 con respecto al mismo periodo de tiempo en 2022, a pesar de que hubo 162 víctimas de artefactos explosivos, según el reporte semestral del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Comparando las cifras del año pasado los datos representan un cambio de tendencia", explicó el jefe de la delegación del CICR, Lorenzo Caraffi, quien valoró la mejoría de los datos tras cinco años consecutivos, desde 2018 hasta 2022, en los que la situación humanitaria empeoraba. Entre enero y junio de 2023 se reportaron 162 víctimas de diferentes artefactos explosivos, de las cuales el 53 % fue población civil y 27 personas fallecieron, según los datos del CICR.

POLONIA BIELORRUSIA

Polonia denuncia que dos helicópteros bielorrusos violaron su espacio aéreo

Cracovia (Polonia), (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia anunció que convocó al encargado de Negocios de la Embajada de Bielorrusia después de que dos helicópteros militares bielorrusos penetraran en su espacio aéreo. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia manifestó una firme protesta e instó a Bielorrusia a explicar en detalle y de forma inmediata el incidente", señala la institución en un breve comunicado. "La parte polaca subrayó que el incidente es percibido como otro elemento en la escalada de tensión en la frontera polaco-bielorrusia", agregó el ministerio que expresó la expectativa de que Bielorrusia detenga este tipo de actividades.

EL SALVADOR VIOLENCIA

Cerco de 8.000 soldados y policías en zona salvadoreña para evitar salida de pandilleros

San Salvador, (EFE).- El Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador cercaron la madrugada del martes el departamento de Cabañas para "evitar la salida de pandilleros", según informó el presidente Nayib Bukele en Twitter. "Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas", indicó. Según Bukele, "en las últimas semanas y producto de nuestra guerra contra las pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse".

CANADÁ FACEBOOK

Facebook empieza a suprimir el acceso a noticias en Canadá para no pagar a los editores

Toronto (Canadá), (EFE).- Facebook empezó a suprimir el acceso de sus usuarios de Canadá a las noticias desde su plataforma, en respuesta a una nueva ley que obliga a las redes sociales a pagar por distribuir esos contenidos. Instagram, propiedad de Meta, la empresa matriz de Facebook, también inició el proceso para eliminar la distribución de noticias. La responsable de Política Pública de Meta en Canadá, Rachel Curran, señaló en un comunicado que la compañía "ha empezado el proceso para dar por terminado de forma permanente el acceso a noticias en Canadá".

AMAZONÍA CUMBRE

Boluarte pide permiso para ir a Cumbre Amazónica en Brasil, primera salida como presidenta

Lima, (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitará este martes al Congreso el permiso obligatorio que debe otorgarle el Parlamento para acudir a la Cumbre Amazónica que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém, por lo que, en caso de que la cámara se lo conceda, hará su primer viaje al exterior como mandataria. "Hemos anunciado al señor presidente del Congreso de la República que hoy vamos a presentar una solicitud de autorización de viaje de la señora presidenta de la República para la próxima semana para un evento muy importante en Belém do Pará", dijo en una declaración a la prensa el primer ministro, Alberto Otárola. La cumbre se celebrará entre el 8 y 9 de agosto y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha convocado a ocho jefes de Estado.

EEUU CALOR

El mes de julio en Phoenix, el más cálido de la historia de EE.UU. con 39,3 grados de media

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Phoenix, capital del estado de Arizona (EE.UU.), experimentó una temperatura media de 39,3 grados celsius en julio, que se convirtió en el mes más caluroso de la historia de EE.UU. desde que se tienen registros, informó en sus redes sociales el Servicio Meteorológico Nacional. Este dato, que supera a la hasta ahora marca histórica de 37,3 grados de media que se estableció en Phoenix durante el mes de agosto de 2020, está acompañado por la prolongada ola de calor que ha azotado la ciudad con máximas de, al menos, 43,3 grados durante 31 días seguidos.

COLOMBIA PETRO

El hijo de Petro acepta colaborar con la Justicia colombiana

Bogotá, (EFE).- Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, aceptó colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento. "Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la Justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", manifestó Petro Burgos en la audiencia de imputación de cargos que tiene lugar en Bogotá. El hijo mayor del presidente fue imputado este martes por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, mientras que su exesposa Daysuris Vásquez, también detenida, fue imputada por los de lavado de activos y violación de datos personales.

GUATEMALA ELECCIONES

Secretario General de la OEA inicia visita de 4 días a Guatemala por proceso electoral

Ciudad de Guatemala, (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, arribó a Guatemala para reunirse con diversos actores y supervisar el proceso electoral. Almagro estará en Guatemala hasta el próximo viernes e iniciará su gira con una reunión con el presidente Alejandro Giammattei, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano. El secretario general también se verá con los candidatos presidenciales Sandra Torres Casanova y Bernardo Arévalo de León, quienes competirán en el balotaje del próximo 20 de agosto. EFE

