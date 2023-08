Lenovo prepara su propia consola portátil con Windows 11, según Windows Central

Lenovo está preparando su propia consola portátil, similar a Steam Deck, que llevará por nombre Legion Go y que trabajará con el sistema operativo que desarrolla Microsoft, Windows 11, según ha adelantado Windows Central. Esta plataforma soportará Windows, con lo que se garantiza que los usuarios puedan jugar a títulos para PC en ella, como informan desde Windows Central, que cita fuentes propias. Este medio entiende que usará los nuevos procesadores Phoenix de AMD -enfocados a videojuegos, Inteligencia Artificial (IA) y gráficos-. Legion Go sería, por tanto, la primera consola portátil de Lenovo y se lanzaría a través de su submarca enfocada al 'gaming', Legion, para competir directamente con otras consolas como Steam Deck, que fabrica Valve. De acuerdo con Windows Central, Legion Go contará con una pantalla de ocho pulgadas, esto es, sería más grande que esta otra consola, así como ROG Ally, la primera plataforma de juego de Asus, lanzada el pasado mes de abril.