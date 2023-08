La Reina Letizia acapara todas las miradas en su primer posado del verano en Mallorca con sus hijas

Ahora sí, con su primer y tradicional posado en familia en Mallorca, han comenzado de verdad las vacaciones estivales de los Reyes y sus hijas en la isla balear. Tras ver Don Felipe y a Doña Letizia en solitario este fin de semana -el monarca regateando con sus compañeros del Aifos en el Club Náutico de Palma y a su Majestad presidiendo la gala de clausura de la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest- este lunes por fin hemos visto a la Familia Real al completo. El escenario elegido, los Jardines de Alfàbia en Bunyola, en plena sierra de Tramontana. Y como no podía ser de otro modo, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han acaparado todas las miradas con los looks que han escogido para una ocasión tan especial, demostrando una vez más que sus estilos son cada vez más diferentes. La heredera al trono, apostando por una imagen cada vez más madura, ha lucido un vestido de Mango en un favorecedor verde vitamina que destacaba su bronceado y resaltaba su figura. Un modelo rebajado a 25 euros -aunque está agotadísimo en la web de la marca- confeccionado en lino, de largo midi, manga corta, falda tipo evasé y botonadura frontal forrada en el mismo tono. Un estilismo discreto y sin estridencias que la Princesa de Asturias ha combinado con unas alpargatas de esparto en color beige de una de la firma Mint&Rose. Sofía, por su parte, ha vuelto a desmarcarse de su hermana mayor con un minivestido estilo boho con el que ha presumido de piernas una vez más. Un diseño juvenil y cortito con estampado floral en colores verde, rosa, azul y naranja sobre fondo blanco, con manga larga -que ha optado por llevar remangada- y corte a la cintura, de la firma francesa Ba&sh. Y, al igual que Leonor, ha completado su look con unas alpargatas de cuña, pero en su caso, en color negro y de la marca Macarena Shoes. Dos estilismos ideales que se han visto ensombrecidos involuntariamente por la Reina Letizia, que aunque en cada una de sus apariciones públicas con sus hijas intenta no destacar y cederles a ellas todo el protagonismo, en esta ocasión no lo ha conseguido. ¿El responsable? Un vestido fucsia de Adolfo Domínguez que, aunque pertenece a la colección de verano de 2020, está de máxima tendencia tras el estreno de la película 'Barbie', que ha hecho que el rosa -uno de los colores más 'in' de los últimos años, pise con más fuerza que nunca. Un diseño midi con falda de vuelo, acabado arrugado, escote en uve y cinta en el mismo tono para destacar su cintura, con el que la Reina ha presumido de bronceado tras apenas unos días en Palma de Mallorca. Como complementos, un capazo de mimbre de lo más veraniego, y unas alpargatas planas que no es la primera vez que le vemos y que tienen pinta de ser uno de los diseños más cómodos de su impresionante zapatero. Una primera aparición familiar que nos ha dejado muy buen sabor de boca y que se prevé que no será la única que protagonicen los Reyes y sus hijas en los próximos días.