La organización de la JMJ, preocupada por casi 200 peregrinos africanos que no han llegado a su destino

La organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa (Portugal) ha mostrado su preocupación por la situación de 195 peregrinos africanos desaparecidos, que deberían haber llegado a Fátima y no lo han hecho. Según han informado este martes en una rueda de prensa, se trata de 168 personas de Cabo Verde y 27 de Angola. La inspectora Claudia Rosa, responsable del Servicio de Extranjeros, ha explicado que "son personas que han entrado en el país de forma legal, pero no han llegado a su destino". "Estamos recopilando información al respecto", ha indicado, al tiempo que ha explicado que en concentraciones semejantes a esta, "siempre es normal que algunos no vuelvan a sus países de origen". En este sentido, ha apuntado que cinco peregrinos de Cabinda (Angola) han expresado su voluntad de no regresar a su país y han pedido ser acogidos en Portugal.