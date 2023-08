La IA generativa llegará pronto al ecosistema de Samsung, con Bixby y el S-Pen como protagonistas

La Inteligencia Artificial (IA) generativa, con herramientas como ChatGPT o Midjourney, es uno de los temas del año y los grandes fabricantes tecnológicos no pueden obviarlo. La semana pasada Samsung presentó en Corea los nuevos productos de la familia Galaxy y su director de Planificación Global de Productos, Junho Park, avanzó que la IA generativa llegaría pronto a los productos de su ecosistema, con el asistente de voz Bixby y el S-Pen como protagonistas. En una mesa redonda posterior al lanzamiento, el directivo de la marca coreana aseguró -en respuesta a una pregunta de Europa Press- que están "desarrollando a fondo" formas de integrar esta tecnología en los productos de la familia Galaxy, nombrando en concreto sus 'smartphones', tabletas, auriculares y relojes. "Estamos desarrollando a fondo este asunto de la IA generativa. Por ejemplo, a través de los auriculares inalámbricos, que no requieren de ninguna pantalla. Ese es un buen lugar para esta tecnología", ha explicado Junho Park, dando a entender que el asistente virtual de la compañía, Bixby, podría ser protagonista en los futuros lanzamientos de Samsung, después de pasar más o menos desapercibido en el 'Unpacked' de los Galaxy Z Fold5 y Z Flip5. También el S-Pen podría ser la puerta de entrada de la IA generativa a los productos de Samsung. Junho Park señala que -internamente- se refieren al lápiz óptico como "varita mágica" y gracias a él puede desarrollarse una nueva forma de crear. "Estamos colaborando estrechamente [con desarrolladores] para crear una IA generativa coherente de manera transversal en nuestros productos: el 'smartwatch', los auriculares, el 'smartphone' o la tableta", asegura Junho Park. En definitiva, pese a que en este gran lanzamiento de Samsung la Inteligencia Artificial generativa no ha estado bajo los focos, sí que es un tema en el que la compañía está trabajando de manera activa y, según las palabras de su director de Planificación Global de Productos, habrá novedades pronto en los dispositivos de la familia Galaxy. "Estamos trabajando en soluciones tangibles. Estad atentos", ha sentenciado. Este encuentro con la prensa internacional también ha servido para que Junho Park incidiese en la importancia de "proporcionar soluciones de estilo de vida inteligentes que se adapten a las necesidades de cada usuario y enriquezcan su experiencia", como principal atractivo del ecosistema Galaxy de Samsung. "Las nuevas series Watch6 y Tab S9 son la prueba del compromiso continuo de Samsung", defiende la marca, que pone el foco en las aplicaciones vinculadas a la salud, a la creatividad y al entorno laboral.