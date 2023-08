La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente del autobús en la subida a Lagos de Covadonga

La Guardia Civil está investigando todo lo relativo al accidente del autobús que volcó este lunes en la subida a los Lagos de Covadonga, en Picos de Europa, con 48 pasajeros más el conductor. No hubo fallecidos en el siniestro, pero seis personas resultaron heridas leves, otras seis de consideración y 37 de carácter leve. A preguntas de los periodistas en Oviedo, el jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Asturias, Alberto Aguilera, ha confirmado que los expertos de Tráfico, en su labor de Policía Judicial están trabajando para esclarecer los motivos que ocasionaron el vuelco. Están hablando con los diferentes pasajeros, algunos ingresados en distintos hospitales del Principado. También ha indicado que se está a la espera de los resultados de un análisis de sangre del conductor, algo que se hace por protocolo. Con los testigos se está intentando aclarar si, como reflejan algunas informaciones, el vehículo se detuvo al cruzarse en la carretera con una autocaravana. Aguilera ha concretado que la carretera tiene cinco metros y 35 centímetros de ancho de media. Hay partes, no obstante, en las que no es tan estrecha y los miradores se aprovechan para la situación que se genera cuando se cruza con otros vehículos. También están investigando la Guardia Civil el estado de la carretera. "Los expertos realizan un montón de análisis, fotografías y recaban todos los indicios para llegar a la conclusión de cuál ha sido el motivo del accidente", ha apuntado Aguilera, que ha insistido en que aún no se puede confirmar ninguna hipótesis.