La Casa Blanca califica de "imprudente" al expresidente ruso Medvedev por sus amenazas nucleares

La Casa Blanca ha calificado de "imprudente e irresponsable" la retórica belicista del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, quien en la víspera advirtió de que Moscú haría uso de su armamento nuclear si las tropas ucranianas ganaban terreno. "El uso de armas nucleares en Ucrania, o en cualquier otro lugar, sería desastroso para el mundo entero y tendría graves consecuencias para Rusia", ha aseverado un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien ha añadido que, por el momento, no hay indicios de que Moscú se prepare para emplear armamento nuclear. "Continuamos monitoreando este asunto de cerca, pero no hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear ni ningún indicio de que Risa se esté preparando para usar un arma nuclear", han añadido desde el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, según recoge CNN. El expresidente Medvedev, asiduo a este tipo de declaraciones incendiarias y en las que deja la puerta abierta a un posible uso de armamento nuclear por parte de Rusia, aseguró el lunes que en caso de que Ucrania tuviera éxito en su contraofensiva, para Moscú "no habría otra solución" que responder con misiles nucleares. "Imagínense que la ofensiva, en conjunto con la Alianza Atlántica, tiene éxito y termina con parte de nuestra tierra siendo arrebatada. Entonces tendríamos que usar armas nucleares en virtud de las estipulaciones del Decreto Presidencial de Rusia", ha manifestó Medvedev en su canal de Telegram.