Jordi Alba: "Tenía ofertas quizá de más dinero, pero lo correcto era venir al Inter de Miami"

El lateral español Jordi Alba aseguró este martes que tuvo "ofertas quizá de más dinero" que la que recibió por parte del Inter de Miami, pero que tiene claro que "lo correcto" era aceptar la de la franquicia estadounidense, "un proyecto ilusionante" al que quiere ayudar "dejar en lo más alto posible" y donde se reencuentra con un Leo Messi al que ve "arropado y querido". "Cuando decidí irme de Barcelona no tenía nada ni ningún equipo. Tenía claro que mi ciclo en el FC Barcelona había terminado y a partir de ahí pude ir con la selección y después empezaron las conversaciones con el Inter de Miami. Tenía otras ofertas encima de la mesa, pero creo que la decisión correcta era venir aquí", admitió Jordi Alba en rueda de prensa tras incorporarse el lunes a los entrenamientos. El internacional tomó la decisión de jugar en los Estados Unidos tras jugar la Liga de Naciones y "pese a tener ofertas quizá de más dinero". "Creo que lo importante para mí era sentirme importante y la gente del club y la confianza del míster me hicieron valorar esta opción como la que más me gustaba. Creo que he hecho bien", añadió. "Creo que he hecho bien, es un proyecto ilusionante. También vi las ganas que tenían de que viniera aquí y que fue el club que más apostó por mí. Espero hacerlo lo mejor posible y que la gente esté contenta con mi trabajo", subrayó el catalán. Para el lateral, los jugadores nuevos y los que ya estaban tienen "ganas de seguir compitiendo y de seguir ganando". "Creo que estamos en el escenario idóneo para ello y viendo al equipo estos días, la verdad es que estoy muy contento y creo que podemos hacer grandes cosas", comentó. El de L'Hospitalet habló del papel de Leo Messi y Sergio Busquets en el equipo. "Nos tienen que ayudar, y nosotros a ellos, para poder ganar todos los títulos que juguemos. También tenemos la suerte de que el míster, el 'Tata', nos conoce del pasado y sabemos la exigencia que vamos a tener aquí, pero es un reto bonito e ilusionante", apuntó. El catalán dejó claro que han llegado a la franquicia para "intentar dejarla en lo más alto posible" y que para ello los tres ex del FC Barcelona tienen que intentar "ayudar" a sus compañeros desde su "experiencia". "Seguro también aprenderemos de ellos", recalcó. "A LEO ESTE RETO LE ILUSIONA MUCHÍSIMO" Jordi Alba se reencuentra con Leo Messi al que ve "igual" y del que no duda que dará todo por liderar al Inter de Miami porque es "muy exigente y quiere ganar". "Ha ganado un Mundial y lo ha ganado todo, y ahora luchará por este nuevo reto. Se siente arropado y querido aquí, y eso es lo más importante. He hablado con él y este reto le ilusiona muchísimo", indicó. El ex del FC Barcelona no descartó debutar con su nuevo equipo este miércoles en la Leagues Cup ante Orlando City. "Creo que he entrenado bastante bien en Barcelona y ya me puse en contacto con el Inter y me lo hizo muy fácil. Trabajé duro para poder competir ya cuando llegase y físicamente me encuentro bien", advirtió. Jordi Alba aspira a ganar "todo" con su nuevo equipo. "He tenido la suerte de ganar todo con el Barcelona y casi todo con la selección, pero este proyecto me ilusiona muchísimo y soy un jugador muy competitivo", expresó el defensa. "Está claro que hay que mejorar cosas y creo que el míster está haciendo un grandísimo trabajo en el poco tiempo que lleva aquí. Creo que hay jugadores con muchísima calidad y he notado que físicamente son bastante fuertes, y la llegada de 'Busi' y de Leo también han hecho crecer mucho más al equipo, pero no será fácil porque es una competición y una liga exigentes y habrá que ganárselo en el campo, pero la ilusión que veo en los entrenamientos y en los partidos hará que podamos estar más cerca de ganar los títulos que juguemos", destacó. Finalmente, también se mostró feliz por volver a estar a las órdenes de Gerardo Martino, que "hizo un grandísimo trabajo" en el FC Barcelona en la única temporada que coincidieron, la 2013-2014. "Me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza y una de las de las cosas que me ha hecho venir aquí también ha sido porque quiero volver a trabajar con él. Sé que me va a exigir al máximo y para mí lo mejor es que me exijan. Nos conoce bien y no regala nada, si estás para jugar, jugarás, y si no, tendrás que esperar", sentenció.