FundéuRAE: Jornada Mundial de la Juventud: 8 claves para una buena redacción

Madrid, 1 ago (EFE).- Con motivo de la celebración en Portugal de la Jornada Mundial de la Juventud, se ofrecen ocho recomendaciones sobre expresiones que pueden plantear dudas al escribir informaciones sobre este encuentro católico.

1. La voz “papa”, en minúsculaLa “Ortografía de la lengua española” recomienda escribir “papa”, “sumo pontífice”... con inicial minúscula; se escriben también con inicial minúscula “vigilia”, “eucaristía”, “liturgia de la palabra”, “confesión”, “comunión” o “papamóvil”.

2. “Celebrar”, “oficiar” o “decir” misaLos verbos recomendados para referirse a lo que hace el celebrante de una misa son “celebrar”, “oficiar” o “decir”. Con la palabra “eucaristía”, como sinónimo de “misa”, se usan los verbos “celebrar” y “oficiar”.

3. La palabra “misa”, con minúsculaLa palabra “misa” se escribe con inicial minúscula por tratarse de un sustantivo común; lo mismo ocurre con los términos que en ocasiones la acompañan: “misa inaugural”, “misa de(l) envío”, “misa de despedida”...

4. Las homilías se “pronuncian”Según el diccionario académico, las homilías no son celebraciones, sino razonamientos, pláticas o pasajes, por lo que no es adecuado utilizar los verbos “oficiar” ni “celebrar”; lo apropiado es “pronunciar”.

5. “El viacrucis”, y no “la viacrucis”El término “viacrucis”, escrito en minúscula, es de género masculino, por lo que no es adecuado su uso en femenino: “el viacrucis”, y no “la viacrucis”. En cuanto a su grafía, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, lo recomendado es escribirlo en una palabra (“viacrucis”), aunque también es admisible en dos (“vía crucis”).

6. “Actividades pro-⁠JMJ”, y no “pro JMJ”Cuando un prefijo se añade a una sigla, lo adecuado es emplear el guion: “jornadas pre-⁠JMJ” o “actividades pro-⁠JMJ”.

7. “Francisco”, y no “Francisco I”, nombre del papaSiguiendo con la tradición vaticana, cuando un pontífice elige un nombre que no ha llevado antes ninguno de sus antecesores, no se le añade el ordinal “primero”. Por lo tanto, el actual pontífice es “Francisco” hasta que alguno de sus sucesores decida tomar el nombre de “Francisco II”. A partir de entonces será llamado “Francisco I”.

8. Las expresiones “cruz peregrina” y “cruz de los jóvenes”, en minúsculaUno de los símbolos de estas jornadas es la cruz peregrina o cruz de los jóvenes, confiada por el papa Juan Pablo II a los jóvenes para que viajaran con ella por todo el mundo. Ambas expresiones se escriben en minúscula, pues describen de manera transparente el objeto al que aluden.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

feu/jdm