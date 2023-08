Evidencia de aves que comían hojas hace 120 millones de años

Un nuevo tipo de análisis de un esqueleto fósil de 120 millones de años del extinto pájaro primitivo Jeholornis del noreste de China ha revelado la evidencia más antigua de aves que comen hojas. El Jeholornis, del tamaño de un faisán, miembro del segundo linaje más primitivo de aves conocidas, tiene dientes y una larga cola huesuda como sus parientes depredadores, los dinosaurios emplumados. Sin embargo, el análisis microscópico de los residuos fosilizados en el estómago de esta ave arbórea juvenil demuestra que Jeholornis no era un depredador. Había comido hojas de árboles de un grupo de plantas con flores llamadas magnólidas que incluye los árboles vivos de magnolia, canela y aguacate. El estudio, publicado en Nature Communications, fue realizado por investigadores del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados (IVPP) de la Academia China de Ciencias y sus colaboradores. Las relaciones cercanas entre las aves y las plantas con flores (angiospermas) son comunes hoy en día e incluyen aves que polinizan las flores de las angiospermas, comen sus frutos y dispersan sus semillas. Sin embargo, el registro fósil no ha proporcionado mucha evidencia sobre los orígenes evolutivos de estas estrechas relaciones ecológicas. La presencia de piedras de molleja (gastrolitos) utilizadas para moler partes de plantas durante la digestión en las áreas del estómago de esqueletos fósiles permite a los paleontólogos determinar que las dietas de algunas aves primitivas incluían partes de plantas. Evidencia más directa de plantas en la dieta de los primeros linajes de aves proviene de otros esqueletos fósiles de Jeholornis con frutos fosilizados y semillas preservadas en su sistema digestivo. "Los fósiles de la Biota Jehol en China nos muestran que muy temprano en la evolución de las aves, cambiaron de comportamientos depredadores a usar sus alas para volar hacia los árboles y poder comer frutas, semillas y hojas de plantas como lo hacen muchas especies hoy en día", dijo en un comunicado el Dr. LI Zhiheng de IVPP, autor correspondiente del estudio. Para comprender mejor las dietas de las aves primitivas, este grupo internacional de científicos buscó los restos microscópicos fosilizados de plantas dentro de los restos del antiguo contenido estomacal dentro del esqueleto de las aves, un método que no se había intentado antes. Su objetivo era encontrar fitolitos, que son estructuras microscópicas rígidas hechas de sílice opalina (dióxido de silicio) producidas por plantas dentro y entre sus células. Los investigadores tomaron muestras del área del estómago fosilizado alrededor de los gastrolitos para tratar de encontrar los restos de fitolitos de plantas en descomposición durante mucho tiempo. Recuperaron cientos de fitolitos después de procesar las diminutas muestras con ácido y otros productos químicos para eliminar casi todo lo que no es un fitolitos. "Después de la comparación con más de 4.000 tipos de fitolitos modernos, podemos ver que la mayoría de los fitolitos fósiles identificables del estómago provienen de las hojas de magnolidas", dijo el Dr. WU Yan de IVPP, primer autor del estudio. Muestras similares de la roca que rodea el esqueleto fósil del ave no produjeron ningún resto de fitolitos, lo que ayudó a confirmar que los fitolitos recuperados representan parte de la dieta del ave. Para respaldar aún más su hipótesis de que este pájaro primitivo comía hojas, los paleontólogos también compararon la mandíbula inferior de este pájaro con aves vivas con una amplia gama de dietas. El coautor, el Dr. HU Han, de la Universidad de Oxford, dijo: "Un análisis estadístico más detallado de la forma tridimensional de la mandíbula inferior de Jeholornis muestra similitudes con las formas de las aves vivas que comen principalmente plantas, incluido el especialista en hojas vivas, el hoatzin de las zonas tropicales de América del Sur". . "Como podemos ver con esta ave extinta, vegetariana y que vive en los árboles, la evolución de las aves se ha relacionado con las plantas con flores durante más de 100 millones de años con frutas, semillas e incluso hojas que sirven como platos principales en el menú de las aves, comenzando originalmente cuando las aves todavía tenían dientes y colas largas y huesudas de dinosaurio", dijo el Dr. Thomas Stidham del IVPP, coautor del estudio.