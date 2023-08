El Rey Juan Carlos abandona España después de seis días disfrutando de la vela en Sanxenxo

A pesar de que en las últimas horas se ha especulado con que el Rey Juan Carlos podría alargar su estancia en Sanxenxo hasta este miércoles y poner rumbo a Palma de Mallorca para reencontrarse con el resto de la Familia Real antes de regresar a Abu Dabi, finalmente el Emérito no ha cambiado su hoja de ruta prevista y este martes por la mañana ha abandonado España. Han sido seis días en los que el Rey, con muy buen aspecto, ha disfrutado no solo de la compañía de grandes amigos como Pedro Campos -en cuya casa se ha alojado una vez más- sino también de la de la Infanta Elena, que demostrando una vez más lo unida que está a su padre no ha dudado en desplazarse hasta la localidad pontevedresa para arropar al monarca en esta nueva visita. Además, Don Juan Carlos se ha dejado ver a diario en el Club Náutico de Sanxenxo y ha salido a navegar con el 'Bribón' -a excepción del pasado viernes, cuando la lluvia se lo impidió- presumiendo de su buena forma física y poniéndose a punto para la prueba del Campeonato del Mundo en la que tiene previsto participar en la isla británica de Wright a finales del mes de agosto. Una visita que ya ha llegado a su fin. En torno a las 9 de la mañana el Emérito abandonaba la casa de Pedro Campos para dirigirse al aeropuerto de Vigo y no dudaba en bajar la ventanilla del coche para agradecer el cariño de la prensa y confesar, con una sonrisa, cómo han transcurrido estos días en Sanxenxo: "Contento y feliz. Gracias por haberme ayudado a estar y estar tan bien como estoy" ha expresado. Además, Don Juan Carlos ha adelantado que regresará "pronto" a nuestro país, aunque ha preferido no revelar la fecha exacta en la que volverá a España ni si de nuevo será la localidad pontevedresa su destino. "Muchas gracias. Pronto" ha afirmado.