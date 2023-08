El PSG activa la cláusula de rescisión de Dembélé por 50 millones

El Paris Saint-Germain ha activado la cláusula de rescisión del jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé por 50 millones de euros, cifra que era vigente hasta el 31 de julio, mediante una carta formal a LaLiga anunciando la voluntad de jugador y club parisino de hacerla efectiva, dejando ahora un plazo de 5 días para ello. Según publica L'Équipe, el PSG ha dejado clara su intención de romper el contrato de Ousmane Dembélé por 50 millones de euros, y no por los 100 millones de euros de cláusula vigente desde este 1 de agosto. Este trámite de enviar a LaLiga una carta formal para dejar clara la voluntad de pagar la cláusula de 50 millones (enviada dentro de plazo), dejaría ahora cinco días al club parisino para ultimar el expediente y hace efectivo dicho pago. No obstante, en estos días se llevaría a cabo una negociación con el FC Barcelona para llegar a un acuerdo fuera del marco de la cláusula de rescisión, con una cifra superior a esos 50 millones pero que podría ser pagada a plazos por el club parisino, y no de golpe. Y es que esa carta abre, según el PSG, un plazo de 5 días para finalizar los trámites con el jugador y pagar la cantidad adeudada, como fue el caso por ejemplo en 2017 cuando llegó Neymar por 222 millones de euros, también desde el Barça y mediante pago de la cláusula. La carta de activación de la cláusula, enviada el lunes 31 de julio, da margen al PSG para negociar con el FC Barcelona y, en caso de negativa culé, abonar esos 50 millones de euros. A no ser que la legalidad, de no valer esa carta, obligue al club parisino a tener que pagar 100 millones para llevarse al extremo de 26 años al Parc des Princes.