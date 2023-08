El Al Nassr saudí confirma la llegada del delantero senegalés Sadio Mané

El delantero senegalés Sadio Mané se convirtió este martes oficialmente en nuevo jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudí, donde compartirá vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo, según confirmaron tanto el Bayern Múnich como su nuevo club, que no dio detalles de su nuevo contrato. De este modo, el africano pone también rumbo a Arabia Saudí después de una discreta temporada en el conjunto muniqués, al que llegó como gran fichaje tras su gran etapa en el Liverpool inglés, pero en el que no terminó de brillar. Mané disputó 38 partidos oficiales con el Bayern, marcando 12 goles y ganando la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. El delantero de 31 años llegó a Múnich para tratar de ocupar el hueco dejado por el delantero polaco Robert Lewandowski, traspasado al FC Barcelona, pero no logró hacerle olvidar. Una lesión le dejó sin poder jugar el Mundial de Catar y fue perdiendo su sitio en el equipo, donde vivió también un altercado en el vestuario con Leroy Sané tras la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City inglés. "Queremos agradecer a Sadio Mané por la temporada pasada. Sin duda, no ha sido un año fácil para él, ya que sufrió una lesión justo antes de la Copa del Mundo y se perdió la participación con Senegal. Debido al largo tiempo de inactividad, no pudo contribuir tanto al Bayern como nosotros y él mismo esperábamos. Es por eso que decidimos juntos que debería comenzar un nuevo capítulo en su carrera y comenzar de nuevo en otro club. Le deseamos todo lo mejor y todo el éxito para los próximos desafíos en Al Nassr", expresó Jan-Christian Dreesen, CEO del campeón de la Bundesliga, en la web del club. El propio Sané ya se había despedido del equipo alemán este lunes. "Me duele despedirme del FC Bayern, me hubiera gustado un final diferente. Sé que podría haber ayudado a este equipo esta temporada, quería demostrárselo a todos esta temporada. Deseo al club y a los aficionados todo lo mejor para el futuro", señaló a la cadena alemana 'Sky TV'.