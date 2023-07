Zel, la hotelera de Meliá y Rafa Nadal, inicia su expansión internacional en el Pacífico mexicano

Zel, la marca de hoteles nacida de la colaboración entre el tenista Rafa Nadal y el grupo Meliá Hotels International, ha anunciado la firma de un acuerdo para la apertura de su primer hotel en México. Bajo el nombre de Zel Sayulita, este nuevo establecimiento marca un hito importante en la estrategia de crecimiento de la marca a nivel mundial. Sayulita, un pintoresco pueblo costero ubicado en el estado de Nayarit, ha sido el lugar elegido para el debut internacional de Zel tras la apertura del primer hotel de la nueva marca turística en Mallorca hace apenas un mes. Situado en la costa del Pacífico mexicano, Sayulita destaca por sus paisajes naturales, por sus playas como la Playa de los Muertos o la Playa Carricitos, así como su oferta de actividades al aire libre, especialmente para los amantes del surf. Zel Sayulita, que dispondrá de un total de 145 habitaciones, tiene prevista su apertura para el año 2025. El consejero delegado de Meliá Gabriel Escarrer, asegura que "el debut de Zel en México marca el comienzo de una emocionante aventura global que llevará nuestra esencia mediterránea a destinos exclusivos en todo el mundo". ME BY MELIA FIRMA SU TERCER HOTEL EN MÉXICO. Paralelamente a Zel Sayulita, Meliá Hotels International ha informado también de la incorporación de un nuevo hotel ME by Meliá en Sayulita, que se convertirá en el tercero de esta marca de lujo lifestyle en México, tras ME Cabo y el futuro ME Guadalajara. Se trata también de un hotel de nueva construcción, cuya apertura está prevista, en una primera fase, para finales de este año. ME Sayulita estará ubicado en primera línea de playa, muy próximo a la famosa playa de Carricitos, y contará con 125 habitaciones y villas. Además, fiel a la filosofía de marca, ofrecerá una experiencia de lujo vanguardista para los viajeros más experimentados, con tres restaurantes, piscina, gimnasio, spa, así como un rooftop bar con piscina y un beach club a orillas del mar. De esta forma, la compañía refuerza su expansión en México, donde actualmente tiene siete hoteles y espera doblar su presencia en los dos próximos años, gracias a los siete establecimientos que se encuentran en proceso de apertura, incluyendo los dos de Sayulita.