Un reservista israelí recurre a la reforma judicial por exponer a oficiales a acusaciones internacionales

Un reservista militar israelí ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso a la recién aprobada reforma judicial porque puede exponer a oficiales del Ejército a acusaciones provenientes de organismos jurídicos internacionales. Estas acusaciones se darían "como consecuencia del daño causado a la independencia del sistema de aplicación de la ley en Israel", que anula la denominada 'cláusula de sensatez', que a su vez habilita a los tribunales a anular una decisión del Gobierno si se considera que va en contra del sistema democrático. El oficial en reserva, cuya identidad permanece en el anonimato debido "a la naturaleza sensible de su trabajo", ha argumentado que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, se negó a reunirse con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el general Herzi Halevi, por lo que no "es consciente" de las preocupaciones sobre seguridad, según ha publicado el diario 'The Times of Israel'. El Tribunal Supremo de Israel abordará en septiembre varias apelaciones presentadas contra la aprobación por parte del Parlamento de la conocida como 'cláusula de sensatez', uno de los puntos clave de la controvertida reforma judicial presentada por el Gobierno, que ha desatado masivas movilizaciones durante los últimos meses. Ya hay al menos otras siete peticiones que aseguran que la nueva ley es "una toma de poder ilegal que abre la puerta a graves abusos de autoridad", y se han quejado de su aprobación "a toda prisa" y "sin el apoyo de la oposición". Entre los opositores a la aprobación de la reforma también se encuentra un gran grupo de reservistas, de los que al menos 10.000 han anunciado que dejarán de prestar servicio voluntario como protesta.