Un juez desestima el recurso de Trump contra la investigación abierta en Georgia por injerencia electoral

El juez superior del condado de Fulton, en Georgia, Robert McBurney, ha desestimado este lunes el recurso de los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump contra la investigación abierta en su contra por injerencia en el resultado de las elecciones de 2020 y ha rechazado igualmente su petición para apartar a la fiscal que lleva las pesquisas. También ha desestimado la petición de Cathy Latham --una de las supuestas elegidas al Colegio Electoral federal por el Partido Republicano-- para sumarse al proceso judicial. "Ni Trump ni Latham tienen fundamentos para presentar un recurso en esta fase del procedimiento previa a una posible imputación (...) para la investigación de una posible injerencia criminal en las elecciones generales de 2020 en Georgia", ha explicado el juez en una nota de nueve páginas. El juez reconoce que "ser objeto de una investigación penal muy tratada en los medios de comunicación puede ser incómodo (...), ningún tribunal ha dictado hasta ahora que esa circunstancia pueda justificar una intervención o paralizar la investigación". La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, presentará el caso a un gran jurado el 1 de septiembre y podría acusar a Trump de asociación para delinquir y conspiración. Los abogados del expresidente habían pedido apartar a Willis por los comentarios públicos realizados y habían cuestionado la dudosa constitucionalidad de la figura de los grandes jurados. "Trump y Latham podrán cuestionar la constitucionalidad del gran jurado en general, la actuación de este Gran Jurado Especial en particular (...), la continuidad de la fiscal del condado de Fulton en esta investigación penal --si la hay-- y los resultados del trabajo de este Gran Jurado Especial, pero ese momento no es este y el lugar tampoco es este", ha subrayado McBurney. En cuanto a Willis, McBurney ha indicado que su actuación "no ha sido ni partidista ni personal, en claro contraste con el torrente de ataques personales de uno de los demandantes", en referencia a Trump. Willis investiga peticiones de fraude electoral, falso testimonio ante organismos estatales y locales, conspiración, organización para delinquir, violación de un juramento de cargo y amenazas relacionadas con las elecciones.