Threads tiene los mensajes directos como una de sus prioridades a corto plazo

Threads sigue trabajando en la incorporación de funciones que asemejen su experiencia con la de otras plataformas de texto similares, como los mensajes privados o directos, que la compañía ha incluido en una de sus cuatro prioridades a corto plazo. Threads se presentó el pasado 5 de julio, aprovechando un nuevo cambio en la red social X (Twitter). En sus primeros cinco días alcanzó los cien millones de usuarios, aunque tras el éxito inicial la actividad ha experimentado un descenso. Se trata de una aplicación independiente, nacida en el seno de Instagram, donde su responsable, Adam Mosseri, estableció un equipo de menos de 60 personas para desarrollo. En seis meses la tuvieron lista y tras su lanzamiento apresurado para aprovechar el momento, siguen incorporando funciones propias de las plataformas de 'microblogging'. Esta falta de funciones se debe a que durante su desarrollo prefirieron centrarse en lo básico para poder avanzar con rapidez y evitar por el momento lo que iba a dar más problemas, como los mensajes directos, la búsqueda de contenido y la decisión de no sacarla en la Unión Europea, donde la legislación sobre protección de datos es más restrictiva, como recoge The Washington Post en una entrevista a Mosseri. El reto que se presenta ahora es convertir esta aplicación en una red social próspera que se mantenga en el tiempo. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ve con optimismo el futuro de Threads, e incluso confía en que podrá alcanzar los mil millones de usuarios. Una de las cuestiones sobre las que deberán trabajar será el de las noticias y el contenido político. Según recoge el medio citado, Mosseri ya dijo a principios de mes que no alentarían activamente la política ni las noticias duras, pero parte de los primeros usuarios que se han unido son políticos y periodistas, que comparten sus novedades y noticias en esta nueva plataforma. En lo que respecta a las funciones del servicio, Mosseri señaló que tenían cuatro prioridades a corto plazo: la posibilidad de enviar mensajes a otros usuarios, la creación de listas de personas a las que seguir, mejorar los algoritmos de contenidos que ven los usuarios y un muro de noticias dedicado a las publicaciones de las personas a las que siguen. Esta última función está disponible desde la semana pasada, cuando Threads añadió un 'feed' para las publicaciones de las personas a las que siguen los usuarios, que además se muestran en un orden cronológico inverso (desde la más reciente).