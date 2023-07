Rusia denuncia un ataque con un dron en la región de Rostov

Las autoridades rusas han denunciado este domingo un ataque con un dron ucraniano cerca de la ciudad rusa de Taganrog, en la región de Rostov, que se encuentra en el mar de Azov. El gobernador de la región, Vasili Golubev, ha denunciado durante la noche que el vehículo aéreo no tripulado se estrelló en una zona rural en la que quedaron dañados el techo de una vivienda particular y un automóvil. Golubev ha señalado en su canal de Telegram que los servicios de emergencia se han trasladado al lugar del incidente, pero no se han registrado víctimas. También ha informado de que han acudido especialistas del Ministerio de Defensa. Este incidente tiene lugar en el mismo día en el que tres aviones no tripulados de Ucrania han atacado la capital de Rusia, Moscú, forzando el cese temporal de la actividad de uno de los aeropuertos internacionales de la ciudad, el de Vnukovo. Dos de los drones se estrellaron contra edificios de oficinas del centro de la ciudad, hiriendo de carácter leve a una persona. El presidente ruso, Vladimir Putin, culpó a Ucrania a finales de mayo de ataques "terroristas" con drones registrados en la capital, sugiriendo que este tipo de incidentes buscan "provocar una respuesta de Rusia" en medio de la invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del propio mandatario de Rusia.