(Previa) El Barça no quiere que el Milan le despierte del sueño en USA

El FC Barcelona se enfrenta al AC Milan en la madrugada del miércoles (a las 05.00 horas en España) en el último partido de la gira de pretemporada en Estados Unidos, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con la intención de dar continuidad al pasado Clásico y no despertar del sueño estadounidense. Lo que empezó como una pesadilla, con el brote de gastroenteritis en la plantilla y la consiguiente suspensión del partido inaugural ante la Juventus, siguió por las sombras de la derrota ante el 'intenso' Arsenal de Mikel Arteta (3-5) pero, ante el Real Madrid, se convirtió en un sueño y en goleada (3-0) ante el eterno rival. Y los de Xavi Hernández quieren irse con una sonrisa de Estados Unidos. De momento, con ese 'no presentado', la derrota ante los 'gunners' y la victoria sobre los blancos todo está en equilibrio, y la balanza puede caer de cualquier lado en función de lo que hagan ante los 'rossoneri'. Sin duda, el centro de atención en el Barça está en Ousmane Dembélé. El extremo francés, autor del primer gol ante el Real Madrid, está en la rampa de salida por el interés del Paris Saint-Germain en hacerse con sus servicios. Hasta el 31 de julio, su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros. A partir del 1 de agosto, sube a 100 millones. Dembélé podría ser el gran ausente ante el Milan, bien por haberse hecho oficial ya su salida o por estar en plenas negociaciones. Más allá de esta negociación, el equipo parece estar cogiendo ritmo y ante el Milan los blaugranas vivirán otro duelo de altura, ya que perdieron por la mínima (3-2) ante el Real Madrid y empataron ante la Juventus (2-2) en esta gira estadounidense. Otro foco estará en Fermín López, el canterano que se dio a conocer de la mejor de las maneras con gol y asistencia en el Clásico. Querrá repetir actuación y el aficionado que acaba de descubrirle estará atento a la joven promesa, pero este nuevo Barça es el de Ilkay Gündogan, con gran aterrizaje, o de Oriol Romeu, cuya volea al larguero también sorprendió a quien no siguiera al Girona la pasada campaña. Día de pruebas, de seguir cogiendo ritmo y de seguir viendo a qué nivel puede llegar este nuevo proyecto de un Barça que, antes de volver a 'casa' y verse trasladado a Montjuïc quiere despedirse de Estados Unidos con victoria, a poder ser con buen juego, y sin lamentar más salidas inesperadas.