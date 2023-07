Omella invita a los jóvenes españoles de la JMJ a evangelizar con palabras y obras, "especialmente de caridad"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha invitado a los peregrinos españoles que han acudido a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebra en Lisboa (Portugal) desde este martes hasta el próximo domingo, a evangelizar "con obras de caridad" y de "entrega a los más pobres", en medio del camino sinodal. "Este encuentro de Lisboa está en el marco del camino sinodal que nos ha propuesto el Papa Francisco. Un camino cuya meta, y el mismo recorrido también, es la misión: Anunciar a Cristo a los hombres y mujeres de nuestro mundo", ha precisado Omella en una homilía, este lunes, durante un encuentro de jóvenes españoles en Estoril, con el que dan su particular pistoletazo de salida a la JMJ. En concreto, ha precisado que esta evangelización debe hacerse "con palabras y con obras", especialmente, "con las obras de caridad, de entrega a los más pobres y necesitados, necesitados de bienes materiales, culturales y espirituales". "Hay mucha hambre de paz, de cultura y de Dios, como decía hace años Manos Unidas", ha puntualizado. En su homilía, en la que ha citado a la poetisa francesa Marie Noel y un texto del libro el Divino Impaciente, en el que San Ignacio le da consejo y despedida a San Francisco Javier antes de partir para las Indias, Omella ha animado a los jóvenes a "abrir su corazón de par en par al Señor". "Permitidme que os haga una pregunta: ¿Cómo llevas tú en tu interior este deseo de encontrar, mejor, de dejarte encontrar por Dios? ¿Lo deseas de todo corazón? Si no lo deseas de verdad, no lo encontrarás y volverás vacío a tu casa. Estas JMJ 2023 son un momento de gracia. Abre tu corazón de par en par al Señor y déjate llenar de su gracia y de su amor", ha invitado.