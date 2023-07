Netanyahu mantiene una reunión de seguridad para tratar las amenazas de Hezbolá en la frontera

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha reunido este domingo con altos cargos del Gobierno de las Fuerzas de Seguridad para tratar las crecientes amenazas del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la frontera con Líbano. En la reunión han participado el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el director del servicio de Inteligencia exterior de Israel (el Mossad), David Barnea; el jefe del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Israel (Shin Bet), Ronen Bar; y otros funcionarios, según ha publicado el diario israelí 'The Times of Israel'. La oficina del primer ministro ha asegurado que Netanyahu ha aceptado las acciones y las medidas de seguridad recomendadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), aunque sin especificarlas. El pasado 17 de julio, Hezbolá publicó un vídeo de propaganda en el que simulaba un asalto contra un puesto del Ejército de Israel cerca de la frontera y carros de combate israelíes, coincidiendo con el 17º aniversario del fin de la guerra de 2006. La publicación llegó en un momento de tensiones entre Israel y Hezbolá y días después de que el secretario general del grupo, Hasán Nasralá, destacara que "el triunfo" en la guerra de 2006 "cimentó una ecuación de disuasión duradera" y llevó a un "declive" de Israel que "impidió el proyecto del Gran Israel". El repunte de las tensiones derivó a principios de julio en el disparo de un proyectil desde el sur de Líbano contra territorio israelí, a lo que Israel respondió atacando con artillería territorio libanés, y después de que Beirut y Hezbolá denunciaran la construcción de una valla en torno a la ciudad de Ghajar, en los Altos del Golán. Previamente, Israel había denunciado que Hezbolá instaló en junio dos tiendas de campaña en las que habría personas armadas en las Granjas de Shebaa, ocupadas por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y posteriormente anexionadas. Siria y Líbano afirman que el territorio les pertenece. El jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército israelí, Aharon Haliva, indicó en mayo que Nasralá "está cerca de cometer un error que podría sumir a la región en una gran guerra". "Está cerca de cometer este error desde Líbano o Siria", dijo, si bien el grupo alertó de que son los líderes israelíes los que "deberían ser cuidadosos y no hacer cálculos equivocados".