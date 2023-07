Medvedev asegura que Rusia usará armas nucleares si Ucrania gana terreno: "No habría otra solución"

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha asegurado que Moscú se verá abocado a usar armamento nuclear contra Ucrania si Kiev, con la colaboración de la Alianza Atlántica, gana terreno a Rusia. "Imagínense que la ofensiva, en conjunto con la OTAN, tiene éxito y termina con parte de nuestra tierra siendo arrebatada. Entonces tendríamos que usar armas nucleares en virtud de las estipulaciones del Decreto Presidencial de Rusia", ha manifestado Medvedev. "Simplemente no habría otra solución. Nuestros enemigos deberían orar a nuestros combatientes para que no permitan que el mundo se incendie en llamas nucleares", ha remarcado el expresidente Medvedev en su perfil oficial de la red social Telegram. Esta no es la primera ocasión en que Medvedev --mano derecha del presidente Vladimir Putin-- advierte de un posible uso de armamento nuclear en Ucrania, extremo que ha planteado en sucesivas ocasiones en aras de amedrentar a Kiev y a sus aliados internacionales. De hecho, el expresidente señaló que Rusia aumentaría sus capacidades nucleares en respuesta a la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Meses después, Helsinki ya engrosa la lista de aliados y Estocolmo va camino de ello. Asimismo, el pasado mes de septiembre, poco después de la adhesión rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, Medvedev aseveró que Moscú podría llegar a usar armamento nuclear para defender su soberanía sobre estos territorios.