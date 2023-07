La jueza procesa a Dani Alves por presunta agresión sexual y le cita este miércoles

La magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha terminado la investigación al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre, por lo que ha decidido procesarlo, y le ha citado este miércoles a las 12.30 horas para comunicárselo. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que la jueza ha citado al brasileño para este último trámite de la instrucción, para el que el jugador deberá acudir presencialmente a la Ciutat de la Justícia. Allí, la jueza le expondrá los motivos del procesamiento y Alves podrá declarar o bien abstenerse, lo que es más habitual en este trámite, y después será el turno de que las partes presentes sus escritos de acusación y de defensa. La jueza también le ha impuesto una fianza de 150.000 euros, que no afecta a su situación de prisión provisional sino que es una forma de adelantar posibles responsabilidades civiles que pueda fijar la sentencia. Alves está en prisión provisional desde el 20 de enero y desde entonces su defensa ha pedido en varias ocasiones que salga en libertad, algo que tanto la instructora como la Audiencia de Barcelona han desestimado, de manera que el miércoles llegará al juzgado conducido por los Mossos d'Esquadra desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). En la última ocasión que la Audiencia de Barcelona rechazó dejarlo en libertad provisional, los jueces afirmaron que los indicios que tenían para mantenerlo en prisión se mantenían, y que las nuevas pruebas que había recavado la investigación "no solo los desvirtúan, sino que los confirman", y este sentido hicieron referencia al informe sobre las huellas en el lavabo donde se denunció la agresión, que no coinciden con la postura que Alves explicó en su declaración.