La compositora Nancy Van de Vate fallece a los 92 años en Viena

Viena, 31 jul (EFE).- La compositora de origen estadounidense Nancy Van de Vate, nacionalizada austríaca y fundadora de la Liga de Mujeres Compositoras, falleció el sábado pasado a los 92 años en Viena, ciudad donde vivía desde 1985, informó este lunes la agencia austríaca APA.

Las numerosas composiciones de Van de Vate se escuchan hoy en todo el mundo, y la artista es especialmente conocida por sus obras para grandes orquestas, así como sus óperas.

Sus 26 obras orquestales incluyen "Chernóbil", compuesta en reacción prácticamente inmediata al peor accidente nuclear de la historia, ocurrido en 1986 en la central atómica homónima de la entonces Unión Soviética, y que hoy está en Ucrania.

La obra fue interpretada en varias capitales y ampliamente difundida tras su primera aparición en disco compacto en 1987.

"Sin novedad en el frente", basada en la novela homónima del escritor Erich Maria Remarke, es una de sus más conocidas óperas, estrenada en 2003 en Osnabrück (Alemania).

Otras de sus composiciones para el teatro lírico son "Hamlet" o "Where The Cross Is Made", basadas en los respectivos dramas homónimos de William Shakespeare y Eugene O'Neill.

Nacida en 1930 en Plainfield (New Jersey, EE.UU.), Van de Vate comenzó a tocar el piano ya con 3 años de edad, instrumento al que pocos años después añadió la viola, y en 1958 tuvo su primera actuación profesional.

Tras cursar estudios de composición, teoría musical y música electrónica en Estados Unidos, impartió clases en varias universidades internacionales.

En 1975, Van de Vate fundó la Liga de Mujeres Compositoras, de la que fue presidenta hasta 1982.

Rebautizada como Liga Internacional de Mujeres Compositoras, la organización forma actualmente parte de la Alianza Internacional de Mujeres en la Música.

En 1990, fundó su propia marca discográfica, "Vienna Modern Masters", con la que continuó su firme defensa de las mujeres compositoras grabando las obras de ellas. EFE

