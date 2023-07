Ivana Icardi destaca su buena relación con Hugo Sierra por el bien de su hija y confiesa estar cerrada al amor

La influencer Ivana Icardi ha acudido al Puerto de Palma de Mallorca para vivir de cerca la Copa del Rey MAPFRE. La argentina ha hablado con el equipo de Europa Press, sin poder evitar su entusiasmo por disfrutar del evento por segundo año consecutivo: "Vengo por segundo año a conocer un poco más del evento y la verdad es que el año pasado me lo pasé súper bien, así que, donde te lo pasas bien, a repetir". La exconcursante de Supervivientes también ha compartido detalles sobre su relación actual con Hugo Sierra. La modelo ha asegurado que, a pesar de no haberse entendido como pareja, mantienen una excelente comunicación como padres: "Súper bien, sí. Lo que no supimos entendernos como pareja, como padres sí, así que estoy contenta de eso. Yo al final me quedé aquí para que mi hija esté cerquita de los dos, así que bien. Con él, súper bien. Aunque yo siempre lo digo, que alguna discusión hay que tener porque si no, no tiene gracia, pero bien en general". Sin embargo, en cuanto a su vida sentimental, Ivana admite que está cerrada al amor en este momento y se enfoca más en su desarrollo profesional. "Estoy un poquito más en momento personal, aunque obviamente pasan cosas porque hay que divertirse, y ese es mi primer objetivo, pero todavía no. Estoy más buscando mi camino laboralmente que en eso, creo que me distraigo mucho si no", ha explicado la influencer. Respecto a cómo sería su hombre ideal, Ivana sencillamente desea que sea una buena persona, que estén en sintonía y que puedan divertirse y ser compañeros. "Que fluya todo y que estemos bien. Poca cosa, no pido mucho", comenta con sinceridad. En cuanto a sus proyectos profesionales, Ivana revela que está muy enfocada en las redes sociales y también tiene proyectos relacionados con el mundo del barco. Aunque mantiene algunos detalles en secreto, asegura que sus seguidores estarán al tanto, ya que comparte todo en sus redes sociales. Ivana Icardi, con una actitud positiva y centrada en su crecimiento profesional, sigue conquistando el mundo digital mientras navega por nuevas oportunidades en su vida personal y profesional.