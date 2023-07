El Kremlin afirma estar "preocupado" por la situación en Níger, más aún tras la reciente cumbre Rusia-África

Las autoridades rusas han afirmado este lunes estar "preocupadas" por la situación en Níger tras el reciente golpe de Estado liderado por el jefe de la Guardia Presidencial de Níger, Abdourahmane Tchiani, ahora nombrado líder de la junta militar. "Estamos siguiendo esto (la situación en Níger) con mucho cuidado especialemte en el contexto del hecho de que durante la última semna hemos estado muy involucrados en los asuntos africanos", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Peskov ha hecho referencia así a la reciente cumbre Rusia-África, en la que representantes --incluidos jefes de Estado y de Gobierno-- de cerca de medio centenar de países africanos han visitado San Petersburgo para abordar la situación internacional junto a Rusia. "Defendemos la rápida restauración del Estado de derecho en el país, defendemos la moderación de todas las partes para que esto no provoque víctimas humanas y, por supuesto, queremos que Níger vuelva a la vía constitucional tan rápido como sea posible", ha añadido. Así, Peskov ha abogado por "no poner en la misma línea semántica" la posición de Moscú con las declaraciones de la organización de mercenarios Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, quien mostró su apoyo a los militares golpistas. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) a la cabeza, han mostrado su rotundo rechazo al golpe de Estado en Níger, donde los militares mantienen retenido al presidente Mohamed Bazoum. La CEDEAO ha suspendido todas sus relaciones con Níger tras el golpe y ha avisado a los militares de que tienen un plazo de siete días para restaurar al ahora derrocado Bazoum como presidente del país o de lo contrario tomarán medidas adicionales entre las que no descartan el uso de la fuerza. Asimismo, la CEDEAO también ha declarado el espacio aéreo de Níger cerrado a los vuelos internacionales, así como la clausura de las fronteras terrestres con el país, y la congelación de todos los activos del país en bancos afines al organismo panrregional.