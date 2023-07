El excandidato presidencial Tan Kin Lian presenta su candidatura para las presidenciales de Singapur

El excandidato presidencial Tan Kin Lian ha anunciado este domingo que ha presentado su solicitud de certificado de elegibilidad para las elecciones presidenciales de 2023. "Si los singapurenses votan por mí como presidente, trabajaré con el Gobierno para bajar el coste de vida. Soy leal a la gente que me apoya, ha indicado en su perfil en la red social Facebook. Entre los cuatro candidatos presidenciales potenciales para 2023, Tan dijo que cree que el ex ministro principal Tharman Shanmugaratnam y él mismo son los únicos que "cumplen con todos los requisitos establecidos en la constitución". "No estoy seguro de si los otros dos candidatos potenciales, el señor George Goh y el señor Ng Kok Song, cumplen con todos los requisitos", ha indicado, según recoge el canal Channel News Asia (CNA). El exjefe de la empresa NTUC Income, de 75 años, quedó en último lugar entre cuatro candidatos en las elecciones presidenciales de 2011 y obtuvo el 4,91 por ciento de los más de 2,2 millones de votos.