DAZN emitirá el partido solidario Game4Ukraine con estrellas como Piqué, Shevchenko, Eto'o y Cannavaro

La plataforma televisiva DAZN, especializada en streaming de deporte, ofrecerá en directo Game4Ukraine, un partido entre estrellas del fútbol mundial, el próximo 5 de agosto (19.00 horas) para sus usuarios en más de 230 territorios. Según ha señalado DAZN este lunes mediante una nota de prensa, se trata de "una iniciativa de los futbolistas ucranianos Andriy Shevchenko y Oleksandr Zinchenko, junto a Lester Holcombe de Legends Soccer Group, con el apoyo del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de instalaciones educativas fundamentales para Ucrania". "El encuentro contará con un espectáculo en el descanso con algunas superestrellas del mundo de la música internacional como The Pretenders, Tom Grennan, Tom Walker, Alesha Dixon, Pete Doherty, Melanie C y con invitados especiales sorpresa desde Ucrania todavía por anunciar", ha añadido el texto de prensa. En Game4Ukraine participarán leyendas del fútbol mundial como: Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto'o, Gianfranco Zola, Michael Essien, Claude Makélélé, Robert Pires, William Gallas, Dida, John Arne Riise, Luca Toni, Patrik Berger, Joleon Lescott, Wes Morgan, Gael Clichy, Bacary Sagna, Per Mertesacker, Jack Wilshere, Jens Lehmann y Ricardo Carvalho. También participarán Mark Nobel, Eni Aluko, Martin Skrtel, Antonio Valencia, Glen Johnson, Jermain Defoe, Katie Chapman, Jimmy Floyd Hasselbaink, Danny Drinkwater, David James, Charlie Adam, Carlo Cudicini, Massimo Oddo, Shota Arveladze, Claire Rafferty, Christian Panucci, Serginho, Mikaël Silvestre y Petr Cech. El entrenador francés Arsène Wenger, todo un icono de los banquillos, será uno de los encargados de dirigir desde la banda. "Estoy encantado de poder participar en Game4Ukraine. Es un ejemplo fantástico de lo poderosa que puede ser la comunidad futbolística cuando se da la mano", ha comentado el propio Wenger. El equipo de Shevchenko estará dirigido por Emma Hayes, una de las mejores entrenadoras del mundo, que ha declarado: "No soy capaz de recordar la última vez que vi a tantas estrellas juntas, es todo un privilegio formar parte de este evento". Zinchenko, actual defensa del Arsenal FC, ha dicho que "es increíble ver a tantas grandes figuras del mundo del fútbol unirse para ayudar a recaudar fondos y empezar a reconstruir nuestro precioso país". "Espero que podamos llenar el estadio el próximo 5 de agosto y sentirnos orgullosos de este día", ha subrayado Zinchenko. Shevchenko, ya retirado como futbolista, ha asegurado por su parte que "el fútbol siempre ha tenido una capacidad increíble para unir a las personas y esperamos que éste sea un día inolvidable para todos, unidos en busca de un futuro mejor". La cobertura del encuentro en DAZN permitirá a los aficionados a nivel global disfrutar del partido y apoyar a la captación de fondos. Durante el evento los usuarios verán en sus pantallas un código QR a través del cual podrán realizar sus aportaciones. Tom Burrows, EVP Rights de DAZN, ha respaldado esta iniciativa. "Estamos encantados de apoyar esta fantástica iniciativa y animamos a todos los aficionados al fútbol a disfrutar de lo que promete ser un auténtico partidazo y a que sean generosos con una causa tan importante", ha concluido Burrows.