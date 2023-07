Condenan a 3 años de cárcel a exmagistrado de la Corte Suprema de Paraguay por cohecho

Asunción, 31 jul (EFE).- El exmagistrado paraguayo Miguel Óscar Bajac, quien fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay entre los años 2004 y 2018, fue condenado este lunes a tres años de cárcel por la Justicia de ese país.

Un Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Inés Galarza y Francisco Ortiz, halló culpable a Bajac por haber pedido una coima de 50.000 dólares en una causa, según información que recoge la prensa.

Se trata de una decisión sin precedentes en el país suramericano, según reseña el diario ABC en su portal web.

Asimismo, el colegiado también sentenció a dos años y seis meses de prisión al funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, como coprocesado de la causa.

Tanto Bajac como Ramírez Doldán habían sido acusados por cohecho pasivo agravado durante el juicio oral y público. La Fiscalía había pedido seis años para el primero y cuatro para el segundo, según información difundida por diario Última Hora.

A través de un video difundido en redes sociales se observa a Bajac, visiblemente molesto, levantarse de la sala del Tribunal de Sentencia en el momento en que era dictada su sentencia.

"Es una barbaridad, es una vergüenza", declaró a periodistas Bajac mientras se retiraba del juicio.

El fiscal del caso, Luis Piñánez, había argumentado, según Última Hora, que a través de Ramírez Doldán y otros coprocesados, Bajac solicitó una coima en un caso de la firma Cal Agro contra la Industria Nacional del Cemento (INC).

"Con este tipo de fallos, que no son los únicos, se visibiliza a la ciudadanía de que nadie está por encima de la ley y no existe impunidad para nadie, pese al cargo y pese al poder económico que uno ostenta", expresó Piñanez a la radio 780 AM. EFE

