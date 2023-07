Belén Esteban defiende el anonimato de su marido, Miguel Marcos, y asegura que tomarán medidas legales

Después de dos emocionantes semanas explorando el mundo junto a sus antiguos compañeros de Sálvame, que serán parte del fascinante documental que está preparando Netflix, Belén Esteban y sus compañeros regresaron a España. Con gran alegría por el trabajo realizado, la colaboradora sigue en el punto de mira especialmente debido a los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio. Durante unas declaraciones para el programa 'Fiesta', el equipo de Europa Press ha podido capatar el momento en el que la famosa colaboradora ha pedido encarecidamente respeto hacia su esposo, Miguel Marcos, quien hasta ahora ha permanecido fuera del foco mediático. La "Princesa del Pueblo" ha expresado su preocupación por los rumores infundados que circulan sobre una supuesta ruptura en su matrimonio y ha anunciado que tomarán medidas legales para proteger la intimidad de su familia. "Mi marido no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva. Yo sí, pero él no. entonces, un poquito de respeto", afirmó Esteban durante la entrevista en la que también manifestó su descontento ante las especulaciones y falsas informaciones que han afectado a su círculo íntimo. La colaboradora, consciente del poder de los medios de comunicación, instó a la prensa a ser más rigurosa y responsable al difundir noticias sobre su vida personal y la de su familia. "Lo que no se puede vender durante un mes una noticia que no es verdad, porque yo tengo una madre que tiene ochenta años", recalcó. De manera irónica, Belén Esteban respondió a la pregunta sobre el estado actual de su relación con su esposo: "Nos hemos separado, vivimos juntos porque somos como compañeros de piso y, sobre todo, lo que más nos preocupa a los dos, es arreglar lo de Noa", haciendo referencia a su perrita. Finalmente, Belén anunció que emprenderá acciones legales para proteger la privacidad y el bienestar emocional de su esposo y su familia. "Y ya vamos a hacer medidas legales, porque de mí sí, pero de él no", advirtió. Con esta decisión, Belén Esteban busca poner fin a los rumores infundados y proteger la estabilidad familiar que tanto valora, enviando un contundente mensaje a aquellos que intentan dañar la reputación de su matrimonio.