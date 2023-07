Aitana Bonmatí: "A veces necesitas un palo así para crecer"

La jugadora de la selección española Aitana Bonmatí señaló que un "palo" como el que han vivido en la derrota ante Japón (4-0) en el cierre de la fase de grupos es necesario para crecer como equipo y, de cara a los octavos de final ante Suiza, asegura que aprenderán de lo vivido ante las niponas. "A veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca, así que por mi parte pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado, no estamos orgullosas de lo que hemos hecho", aseguró en RTVE tras el partido. Para Aitana, el resultado "lo dice todo"; "no ha sido nuestro mejor partido". "Creo que Japón ha planteado su partido, sabía a lo que jugaba, a esperarnos atrás. Ha planteado un bloque bajo, sabía que nosotras somos ofensivas y que nuestras laterales suben y han aprovechado esos espacios cuando perdíamos balón para matarnos a la contra", apuntó la blaugrana. "Cada contra era medio gol y además nos ha costado mucho atacar ese bloque bajo. Bien, estamos en octavos, creo que es un palo duro pero tenemos tiempo de reacción y el fútbol siempre te da segundas oportunidades", lamentó, en este sentido. Ante Suiza, no obstante, tendrán una nueva oportunidad de recuperar el mejor nivel. "Todos los equipos que hayan visto el partido de hoy dirán 'estas van arriba y dejan hueco a su espalda', pero nosotras lo corregiremos porque de esto se aprende, vamos a sacar lo positivo de hoy y nos hará más fuertes", recalcó.