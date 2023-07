Topacio Fresh nos da su opinión sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

La noticia de esta semana sin duda ha sido la ruptura sentimental de Rosalía y Rauw Alejandro. Una información que publicaba el pasado martes 'People' y que confirmaba el cantante con un comunicado a través de sus redes sociales. Desde entonces, no se ha hablado de otra cosa. Han sido multitud los rostros conocidos de nuestro país que han dado su opinión al respecto, entre ellos, hablábamos hace unos días con Topacio Fresh en el concierto de Kraftwerk y nos confesaba que no cree que Rosalía haga un 'Shakirazo': "No creo, es de otra generación, va a sacar otro Motomami que va a ser otra cosa completamente diferente y creo que le va a servir a lo mejor a nivel creativo. Bizarrap no la veo, para nada. Pero nunca se sabe, la industria es muy amplia". En cuanto a si Rauw Alejandro le ha podido ser infiel, Topacio no sabe muy bien qué decir: "No lo sé, eso son supuestos. No lo sé, a lo mejor no sé, son tan jóvenes, tan guapos, con tanta gente alrededor que las posibilidades son infinitas". Feliz en su matrimonio, Topacio nos desvelaba su secreto: "Perdonar, conseguir cada uno su espacio, trabajo separados, tener la posibilidad reencontrarnos y volver a elegirnos todo el tiempo. Yo llevo 20 años de casada, nunca he tenido una crisis de pareja, crisis hemos tenido a otros niveles, pero a nivel pareja, no. Tengo la suerte de no haberlas tenido". En cuanto a si le ha impactado la vuelta del Rey Juan Carlos a España, que también se ha producido esta semana, la colaboradora de televisión bromeaba y nos confesaba que "no, no me ha impactado. Este fin de semana estuve en Mallorca con Bárbara Rey, es mi única reina que conozco".